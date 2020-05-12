Число случаев COVID-19 в Ульяновской области выросло до 932

САМАРА, 12 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Ульяновской области выросло еще на 46, общее число заболевших COVID-19 в регионе составило 932, сообщило областное управление Роспотребнадзора.
Утром в понедельник федеральный оперштаб сообщал о 38 новых случаях. Общее число заболевших, по данным оперштаба, составляло 886.
"По состоянию на 12 марта подтвержденных случаев COVID-19 – 932. Новых подтвержденных случаев – 46", - говорится в сообщении ведомства.
По данным управления Роспотребнадзора, в Ульяновской области под наблюдением медиков находятся 3438 человек, 2502 - сняты с наблюдения.
Из 932 заразившихся 152 человека выздоровели, четверо скончались.
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