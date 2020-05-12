В Свердловской области рассказали о сроках начала снятия ограничений

Во вторник в оперштабе РИА Новости сообщили, что охват тестирования на коронавирус в Свердловской области находится на уровне 123 на 100 тысяч населения, однако по другим критериям – коэффициенту распространения инфекции и обеспечению 50% свободного коечного фонда – регион не дотягивает для принятия решений о смягчении режима ограничений.