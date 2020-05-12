В Свердловской области рассказали о сроках начала снятия ограничений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Поэтапное снятие введенных в Свердловской области ограничительных мер из-за коронавируса может начаться после 18 мая, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
Ранее губернатор заявил о продлении ограничительных мер из-за коронавируса до 18 мая. По последним данным, в регионе зарегистрировано 2163 случая заражения COVID-19. Состояние 16 госпитализированных врачи оценивают как тяжелое, 64 – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное. Общее число выписанных достигло 489, три человека скончались.
"Я собираю и анализирую информацию, чтобы ослабление режима повышенной готовности не обернулось новой вспышкой. Сегодня встречался с представителями медицинского сообщества, они поддержали поэтапное снятие ограничений после 18 мая", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
Во вторник в оперштабе РИА Новости сообщили, что охват тестирования на коронавирус в Свердловской области находится на уровне 123 на 100 тысяч населения, однако по другим критериям – коэффициенту распространения инфекции и обеспечению 50% свободного коечного фонда – регион не дотягивает для принятия решений о смягчении режима ограничений.
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