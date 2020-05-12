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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T17:32
https://ria.ru/20200512/1571335305.html
Голикова прокомментировала статью FT о смертности от COVID-19 в России
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571151056_0:0:3031:1704_1036x0_80_0_0_28c38d8806d0de7524ca4f5d1a75cbb8.jpg
РИА Новости

Голикова прокомментировала статью FT о смертности от COVID-19 в России

16:57 12.05.2020 (обновлено: 17:32 12.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФМБА России
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФМБА России
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФМБА России. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Россия никогда не манипулировала официальной статистикой по COVID-19, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, комментируя обвинения со стороны западных СМИ в занижении цифр летальности из-за коронавируса.
Так, газета Financial Times утверждает со ссылкой на собственный анализ, что в апреле в Москве и Санкт-Петербурге умерли на 72 процента больше людей, чем в среднем за последние пять лет: всего 2073 человека. При этом от COVID-19, по официальным данным, скончались 629 человек.
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Вчера, 15:25Распространение нового коронавируса
Онищенко назвал статью FT о смертности от коронавируса в России хайпом
"Мне очень приятно, что Financial Times смотрит наши встречи с президентом страны, смотрит и слушает, что обсуждаем. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что те данные, которые я вчера приводила на встрече с президентом, относительно того, что летальность в Российской Федерации в 7,6 раза ниже, чем в мире в целом, они таковы. И мы никогда не манипулировали официальной статистикой", — рассказала Голикова на брифинге.
Она отметила, что в России ежемесячно публикуется статистика смертности по основным причинам, такие данные за апрель будут в конце мая.
"Но я хочу обратить внимание, что у нас, конечно же, есть оперативные данные, конечно же, ежедневно мы оцениваем тот уровень летальности, который складывается в субъектах Российской Федерации от новой коронавирусной инфекции", — добавила вице-премьер.
По последним данным, в России выявили свыше 230 тысяч случаев заражения коронавирусом, 2116 человек скончались, более 43 тысяч вылечились. Проведено более 4,4 миллиона тестов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Вчера, 15:34
В ВОЗ оценили смертность от коронавируса в России
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Обсудить 31
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
Популярные комментарии
как обычно - если что то лучше чем на западе - демократы в унисон начинают кричать об обмане - ибо только у них все лучшее и наоборот не может быть ))
12 мая, 17:05
Олег Первов
34000035
Пока Россия не организует работу по информированию о борьбе с коронавирусной заразой в формате деятельности Совинформбюро, она будет день за днем проигрывать в предъявлении миру и собственному населению реальных результатов работы органов власти и медиков по преодолению COVID-19. Какофония никогда не была инструментом победы.
12 мая, 17:05
vv.p.neznamov
10000023
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