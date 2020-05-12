Голикова прокомментировала статью FT о смертности от COVID-19 в России

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Россия никогда не манипулировала официальной статистикой по Россия никогда не манипулировала официальной статистикой по COVID-19 , заявила вице-премьер Татьяна Голикова , комментируя обвинения со стороны западных СМИ в занижении цифр летальности из-за коронавируса.

Так, газета Financial Times утверждает со ссылкой на собственный анализ, что в апреле в Москве и Санкт-Петербурге умерли на 72 процента больше людей, чем в среднем за последние пять лет: всего 2073 человека. При этом от COVID-19, по официальным данным, скончались 629 человек.

"Мне очень приятно, что Financial Times смотрит наши встречи с президентом страны, смотрит и слушает, что обсуждаем. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что те данные, которые я вчера приводила на встрече с президентом, относительно того, что летальность в Российской Федерации в 7,6 раза ниже, чем в мире в целом, они таковы. И мы никогда не манипулировали официальной статистикой", — рассказала Голикова на брифинге.

Она отметила, что в России ежемесячно публикуется статистика смертности по основным причинам, такие данные за апрель будут в конце мая.

"Но я хочу обратить внимание, что у нас, конечно же, есть оперативные данные, конечно же, ежедневно мы оцениваем тот уровень летальности, который складывается в субъектах Российской Федерации от новой коронавирусной инфекции", — добавила вице-премьер.

По последним данным, в России выявили свыше 230 тысяч случаев заражения коронавирусом, 2116 человек скончались, более 43 тысяч вылечились. Проведено более 4,4 миллиона тестов.