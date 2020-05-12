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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T16:55
https://ria.ru/20200512/1571335260.html
В России работают более 500 лабораторий для диагностики коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В России работают более 500 лабораторий для диагностики коронавируса

16:55 12.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Более 500 лабораторий для диагностики коронавируса работают сегодня в РФ, все они передают данные о заболевших, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она также уточнила, что с самого начала все случаи положительных тестов, ПЦР-тестов на коронавирус вводятся в учетные таблицы, информация собирается из всех учреждений медицинского профиля, независимо от формы собственности и организационной формы, территориальными управлениями Роспотребнадзора во всех регионах.
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"Лаборатории, которые работают для диагностики сегодня, независимо от того, это лаборатория Роспотребнадзора, это лаборатория и организация здравоохранения частные или государственные, это лаборатории просто частные, а всего вместе исследования сегодня проводят более 500 лабораторий", - заявила Попова на совместном брифинге с вице-премьером Татьяной Голиковой.
Она отметила, что все лаборатории передают полные данные людей, проходивших тест Роспотребнадзору и все эти данные сверяются с данными медицинских учреждений в регионе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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