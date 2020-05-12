В России работают более 500 лабораторий для диагностики коронавируса

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Более 500 лабораторий для диагностики Более 500 лабораторий для диагностики коронавируса работают сегодня в РФ, все они передают данные о заболевших, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова

Она также уточнила, что с самого начала все случаи положительных тестов, ПЦР-тестов на коронавирус вводятся в учетные таблицы, информация собирается из всех учреждений медицинского профиля, независимо от формы собственности и организационной формы, территориальными управлениями Роспотребнадзора во всех регионах.

"Лаборатории, которые работают для диагностики сегодня, независимо от того, это лаборатория Роспотребнадзора, это лаборатория и организация здравоохранения частные или государственные, это лаборатории просто частные, а всего вместе исследования сегодня проводят более 500 лабораторий", - заявила Попова на совместном брифинге с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Она отметила, что все лаборатории передают полные данные людей, проходивших тест Роспотребнадзору и все эти данные сверяются с данными медицинских учреждений в регионе.