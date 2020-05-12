В Подмосковье в выходные выявили на транспорте 500 человек без QR-кодов

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Более 500 пассажиров пытались проехать в общественном транспорте Более 500 пассажиров пытались проехать в общественном транспорте Подмосковья без QR-кодов в период с 8 по 11 мая, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"С 8 по 11 мая в ходе проверок в транспорте и на прилегающей инфраструктуре в Московской области выявлено более 500 пассажиров, которые пытались проехать в общественном транспорте без QR-кода. Из них зафиксировано 108 пассажиров старше 65 лет, у которых не было оформленного пропуска", - говорится в сообщении.

Всего с 7 апреля по 8 мая, за месяц, в Подмосковье было выявлено более 7,9 тысячи пассажиров общественного транспорта, у которых отсутствовал QR-код на передвижение или не были прикреплены карты "Стрелка" или социальные карты к пропуску.

В ведомстве напомнили, что за нарушение социальной дистанции, физическому лицу грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей, а за проезд в общественном транспорте без пропуска и прикрепления карты "Стрелка" или социальной карты к пропуску штраф — 5 тысяч рублей.