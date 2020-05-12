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2020-05-12T16:55
https://ria.ru/20200512/1571335222.html
В Подмосковье в выходные выявили на транспорте 500 человек без QR-кодов
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570113549_0:150:3107:1898_1036x0_80_0_0_2da8d52eed755335b98e8b89137018eb.jpg
РИА Новости

В Подмосковье в выходные выявили на транспорте 500 человек без QR-кодов

16:55 12.05.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковПассажиры в вагоне поезда Московской железной дороги
Пассажиры в вагоне поезда Московской железной дороги
© РИА Новости / Валерий Мельников
Пассажиры в вагоне поезда Московской железной дороги. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Более 500 пассажиров пытались проехать в общественном транспорте Подмосковья без QR-кодов в период с 8 по 11 мая, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
"С 8 по 11 мая в ходе проверок в транспорте и на прилегающей инфраструктуре в Московской области выявлено более 500 пассажиров, которые пытались проехать в общественном транспорте без QR-кода. Из них зафиксировано 108 пассажиров старше 65 лет, у которых не было оформленного пропуска", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой помощи в центре Москвы.
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Всего с 7 апреля по 8 мая, за месяц, в Подмосковье было выявлено более 7,9 тысячи пассажиров общественного транспорта, у которых отсутствовал QR-код на передвижение или не были прикреплены карты "Стрелка" или социальные карты к пропуску.
В ведомстве напомнили, что за нарушение социальной дистанции, физическому лицу грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей, а за проезд в общественном транспорте без пропуска и прикрепления карты "Стрелка" или социальной карты к пропуску штраф — 5 тысяч рублей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
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