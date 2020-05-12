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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T16:54
https://ria.ru/20200512/1571335153.html
Генпрокурор поручил реагировать на отсутствие выплат медикам по COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568730068_0:424:2886:2047_1036x0_80_0_0_880d62fe1b9035505b0816892b45b404.jpg
РИА Новости

Генпрокурор поручил реагировать на отсутствие выплат медикам по COVID-19

16:54 12.05.2020
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© РИА Новости / Сергей ГунеевГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам в регионах незамедлительно реагировать на нарушения прав медработников на получение стимулирующих выплат, сообщает пресс-служба ведомства.
"Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам субъектов осуществлять надзор за обеспечением стимулирующими выплатами врачей, медперсонала, водителей скорой помощи. Кроме того, генеральным прокурором поручено незамедлительно принимать исчерпывающие меры реагирования в случаях нарушений прав указанных граждан", - говорится в сообщении.
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Согласно постановлению правительства РФ от 12 апреля №484 региональным бюджетам выделены средства на выплаты стимулирующего характера врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые непосредственно работают с больными коронавирусом.
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