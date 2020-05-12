Генпрокурор поручил реагировать на отсутствие выплат медикам по COVID-19

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам в регионах незамедлительно реагировать на нарушения прав медработников на получение стимулирующих выплат, сообщает пресс-служба ведомства.
"Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам субъектов осуществлять надзор за обеспечением стимулирующими выплатами врачей, медперсонала, водителей скорой помощи. Кроме того, генеральным прокурором поручено незамедлительно принимать исчерпывающие меры реагирования в случаях нарушений прав указанных граждан", - говорится в сообщении.
Согласно постановлению правительства РФ от 12 апреля №484 региональным бюджетам выделены средства на выплаты стимулирующего характера врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые непосредственно работают с больными коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф