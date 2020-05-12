МСП Банк и Росбанк договорились по зарплатным кредитам для МСП под 0%

"Расширение доступа к беспроцентному кредитованию для сохранения занятости среди субъектов МСП – это наша возможность поддержать бизнес в непростых условиях, которые сложились сейчас в нашей стране и мире из-за распространения коронавируса. Мы рассчитываем, что благодаря льготной поддержке предприниматели смогут сохранить свой профессиональный коллектив и быстрее вернуться к полноценной работе после окончания ограничений", - цитирует пресс-служба директора департамента региональных программ МСП Банка Михаила Афанасьева.

“Благодаря совместной программе Росбанка с МСП Банком предприниматели могут получить беспроцентный кредит на выплату заработной платы своим сотрудникам, что поможет сохранить людей, рабочие места и бизнес в это непростое время", - приводится в сообщении комментарий Смирнова.

Пресс-служба напоминает, что кредитный продукт предназначен для финансирования выплат заработной платы и сохранения занятости наемных работников на ежемесячной основе в течение полугода с момента получения займа. Расчет размера кредита производится на базе минимального размера оплаты труда и количества сотрудников, состоящих в штате. Срок кредита – до 12 месяцев с погашением всех задолженностей в конце срока, ставка на первые полгода составляет 0% годовых. Основное условие – заемщик осуществляет деятельность не менее 1 года в одной или нескольких отраслях в соответствии с перечнем отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции, определенных правительством РФ.