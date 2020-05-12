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2020-05-12T16:55
https://ria.ru/20200512/1571335093.html
МСП Банк и Росбанк договорились по зарплатным кредитам для МСП под 0%
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РИА Новости

МСП Банк и Росбанк договорились по зарплатным кредитам для МСП под 0%

16:53 12.05.2020 (обновлено: 16:55 12.05.2020)
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© Фото : Корпорация МСПВывеска МСП банка
Вывеска МСП банка
© Фото : Корпорация МСП
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. МСП Банк и Росбанк подписали агентское соглашение по предоставлению Росбанком беспроцентных кредитов для поддержания занятости своим клиентам, являющимся субъектами малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба МСП Банка.
"Расширение доступа к беспроцентному кредитованию для сохранения занятости среди субъектов МСП – это наша возможность поддержать бизнес в непростых условиях, которые сложились сейчас в нашей стране и мире из-за распространения коронавируса. Мы рассчитываем, что благодаря льготной поддержке предприниматели смогут сохранить свой профессиональный коллектив и быстрее вернуться к полноценной работе после окончания ограничений", - цитирует пресс-служба директора департамента региональных программ МСП Банка Михаила Афанасьева.
В свою очередь, директор департамента малого бизнеса Росбанка Дмитрий Смирнов подчеркнул, что малый бизнес сегодня находится в предельно уязвимом положении, поэтому крайне важно оказывать ему любую возможную поддержку.
“Благодаря совместной программе Росбанка с МСП Банком предприниматели могут получить беспроцентный кредит на выплату заработной платы своим сотрудникам, что поможет сохранить людей, рабочие места и бизнес в это непростое время", - приводится в сообщении комментарий Смирнова.
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Пресс-служба напоминает, что кредитный продукт предназначен для финансирования выплат заработной платы и сохранения занятости наемных работников на ежемесячной основе в течение полугода с момента получения займа. Расчет размера кредита производится на базе минимального размера оплаты труда и количества сотрудников, состоящих в штате. Срок кредита – до 12 месяцев с погашением всех задолженностей в конце срока, ставка на первые полгода составляет 0% годовых. Основное условие – заемщик осуществляет деятельность не менее 1 года в одной или нескольких отраслях в соответствии с перечнем отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции, определенных правительством РФ.
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Корпорация МСПРосбанк
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