Игумен Филарет из храма на Большой Ордынке заболел пневмонией

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Служитель храма иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость на Большой Ордынке в Москве игумен Филарет (Тамбовский) находится в тяжелом состоянии в больнице с двусторонним воспалением легких, сообщил настоятель храма, глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион.
"За Божественной литургией мы молились обо всех, кто сейчас переживает болезнь, кто находится в больнице и чья жизнь под угрозой. Среди них немало священнослужителей, и мы вознесли имена тех, кого знаем, в том числе и священника нашего храма – игумена Филарета, который в тяжелом состоянии находится сейчас в больнице с двусторонним воспалением легких", - сказал митрополит Иларион, слова которого приводятся на сайте Московской городской епархии.
Всего на данный момент от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией, скончались уже более десятка священнослужителей РПЦ, в том числе четверо в Троице-Сергиевой лавре в подмосковном Сергиевом Посаде.
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