Игумен Филарет из храма на Большой Ордынке заболел пневмонией

"За Божественной литургией мы молились обо всех, кто сейчас переживает болезнь, кто находится в больнице и чья жизнь под угрозой. Среди них немало священнослужителей, и мы вознесли имена тех, кого знаем, в том числе и священника нашего храма – игумена Филарета, который в тяжелом состоянии находится сейчас в больнице с двусторонним воспалением легких", - сказал митрополит Иларион, слова которого приводятся на сайте Московской городской епархии.