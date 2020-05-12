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Религия и мировоззрение
2020-05-12T17:28
https://ria.ru/20200512/1571335015.html
Игумен Филарет из храма на Большой Ордынке заболел пневмонией
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571334860_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_031df535dbcdd2199d6c05c2a8965b40.jpg
РИА Новости

Игумен Филарет из храма на Большой Ордынке заболел пневмонией

16:52 12.05.2020 (обновлено: 17:28 12.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкХрам Воскресения Христова в Кадашах и Храм во имя иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" на Ордынке в Москве
Храм Воскресения Христова в Кадашах и Храм во имя иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость на Ордынке в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Храм Воскресения Христова в Кадашах и Храм во имя иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" на Ордынке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Служитель храма иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость на Большой Ордынке в Москве игумен Филарет (Тамбовский) находится в тяжелом состоянии в больнице с двусторонним воспалением легких, сообщил настоятель храма, глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион.
"За Божественной литургией мы молились обо всех, кто сейчас переживает болезнь, кто находится в больнице и чья жизнь под угрозой. Среди них немало священнослужителей, и мы вознесли имена тех, кого знаем, в том числе и священника нашего храма – игумена Филарета, который в тяжелом состоянии находится сейчас в больнице с двусторонним воспалением легких", - сказал митрополит Иларион, слова которого приводятся на сайте Московской городской епархии.
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