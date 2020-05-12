Голикова рассказала о результатах тестов врачей на иммунитет к COVID-19

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Первые исследования врачей на иммунитет к COVID-19 выявили, что 21% от обследованных медиков уже переболели, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Первые исследования, которые провел Роспотребнадзор, такой первой волны, выявили, что количество заболевших медиков от общего количества исследуемых в группе составляло, по-моему, 21%. И они имели, насколько я понимаю, устойчивые титры, то есть это свидетельствовало о том, что они переболели. И самое главное, что они переболели не только находясь в очаге заболевания, но еще до очага, то есть живя просто в социуме, находясь в обычной среде", - сказала Голикова на брифинге.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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