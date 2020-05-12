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2020-05-12T16:50
https://ria.ru/20200512/1571334920.html
В Португалии выделили пять млрд евро госкредитов для поддержки бизнеса
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РИА Новости

В Португалии выделили пять млрд евро госкредитов для поддержки бизнеса

16:50 12.05.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид на Лиссабон
Вид на Лиссабон
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Правительство Португалии выделило более 5 миллиардов евро госкредитов в качестве мер поддержки для бизнеса из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщил во вторник премьер-министр страны Антониу Кошта.

"На сегодняшний момент, если говорить об уже определенных кредитных линиях, то государство дало гарантии более чем на 5 миллиардов евро", - сказал Кошта, которого цитирует издание Rádio Comercial.

Кошта 30 апреля объявил, что с 4 мая в стране начнет действовать режим повышенной готовности – вместо ранее действовавшего режима ЧП, что означает постепенное ослабление карантинных мер.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Антониу КоштаПортугалияЭкономика
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