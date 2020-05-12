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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T16:47
https://ria.ru/20200512/1571334762.html
В Люксембурге отложили проверку всего населения на коронавирус
https://cdn21.img.ria.ru/images/151742/33/1517423394_0:6:6000:3381_1036x0_80_0_0_3e360ad98ff81ac5526c8dcd851cf9ed.jpg
РИА Новости

В Люксембурге отложили проверку всего населения на коронавирус

16:47 12.05.2020
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© Depositphotos / SabinoparenteВид города Люксембург
Вид города Люксембург
© Depositphotos / Sabinoparente
Вид города Люксембург. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Власти Люксембурга не смогут начать 19 мая запланированную проверку всего населения на предмет заражения COVID-19, сообщает издание L'essentiel со ссылкой на министра здравоохранения страны Полетт Ленерт.
Ранее сообщалось, что власти Люксембурга поставили цель с 19 мая за месяц провести проверку всего населения на предмет заражения коронавирусом нового типа.
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"Хотя стремление все еще в силе, материально-техническое обеспечение для обеспечения (проведения – ред.) этих тестов в крупных масштабах посредством 17 пунктов по всей стране пока не обустроено и не будет по состоянию на 19 мая, как первоначально планировалось", - заявила министр здравоохранения страны Полетт Ленерт.
По последним данным министерства здравоохранения, в стране зарегистрировано 3 888 случаев заражения коронавирусом нового типа, 101 человек скончался.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Люксембург (государство)В мире
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