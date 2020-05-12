В Люксембурге отложили проверку всего населения на коронавирус

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Власти Люксембурга не смогут начать 19 мая запланированную проверку всего населения на предмет заражения COVID-19, сообщает издание L'essentiel со ссылкой на министра здравоохранения страны Полетт Ленерт.
Ранее сообщалось, что власти Люксембурга поставили цель с 19 мая за месяц провести проверку всего населения на предмет заражения коронавирусом нового типа.
"Хотя стремление все еще в силе, материально-техническое обеспечение для обеспечения (проведения – ред.) этих тестов в крупных масштабах посредством 17 пунктов по всей стране пока не обустроено и не будет по состоянию на 19 мая, как первоначально планировалось", - заявила министр здравоохранения страны Полетт Ленерт.
По последним данным министерства здравоохранения, в стране зарегистрировано 3 888 случаев заражения коронавирусом нового типа, 101 человек скончался.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
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