В Люксембурге отложили проверку всего населения на коронавирус

Ранее сообщалось, что власти Люксембурга поставили цель с 19 мая за месяц провести проверку всего населения на предмет заражения коронавирусом нового типа.

"Хотя стремление все еще в силе, материально-техническое обеспечение для обеспечения (проведения – ред.) этих тестов в крупных масштабах посредством 17 пунктов по всей стране пока не обустроено и не будет по состоянию на 19 мая, как первоначально планировалось", - заявила министр здравоохранения страны Полетт Ленерт.