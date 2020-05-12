У 20 приехавших из Якутии пермских вахтовиков выявили коронавирус

Ранее на Чаяндинском месторождении зафиксировали вспышку коронавируса. Региональные власти сообщали, что в Пермский край из Якутии 8 мая вернулись 86 вахтовиков, не имевших признаков коронавирусной инфекции. Вторую группу из 49 пермяков, у которых подозревался COVID-19, планировалось доставить с месторождения в Якутии позднее, отдельным самолетом.

"У 20 пермских вахтовиков из Якутии подтвердился коронавирус. Вся группа в средствах индивидуальной защиты была доставлена спецбортом и перевезена в оборудованных автобусах в обсерваторы. Инфицированные вахтовики переведены в медучреждения, остальные остаются в обсерваторе на карантине. Позже им повторно будут проведены тесты", — рассказала Мелехова. Она добавила, что со всеми вахтовиками поработали психологи.