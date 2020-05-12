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2020-05-12T17:33
https://ria.ru/20200512/1571334438.html
Популярный блогер погиб в свой 25-й день рождения
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РИА Новости

Популярный блогер погиб в свой 25-й день рождения

16:44 12.05.2020 (обновлено: 17:33 12.05.2020)
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© Фото : Corey La BarrieYouTube-блогер Кори Ла Бэрри
YouTube-блогер Кори Ла Бэрри
© Фото : Corey La Barrie
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Американский блогер Кори Ла Бэрри погиб в аварии в свой 25-й день рождения, сообщает TMZ.
ДТП произошло 10 мая. Ла Бэрри сидел на пассажирском кресле, за рулем был участник шоу "Мастер тату" Дэниел Силва. Он не справился с управлением и врезался в дорожный знак и дерево.
Обоих доставили в больницу, Силва не получил серьезных травм, а Ла Бэрри, на чью сторону пришелся самый сильный удар, скончался.
Так как Силва значительно превысил допустимую скорость и, по словам свидетелей, употреблял алкоголь, его задержали по подозрению в убийстве.
Ла Бэрри снимал влоги и пранки, на его канал в YouTube подписаны почти 350 тысяч человек.
Павел Петель
7 апреля, 04:39
СМИ раскрыли новые обстоятельства гибели блогера Павла Петеля
60171394438
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СШАВ мире
Популярные комментарии
вы не правы. Многим просто не нравится, когда в новостях пишут о смерти очередного "популярного блоггера" про которых никто не в курсе вообще. Никто не понимают, почему вообще про них пишут, каждый день умирают люди, каждый день умирают наши сограждане на дорогах, но пишут про какого-то "популярного" американского блоггера, который в столб врезался и умер. Никто ему смерти не желает, понятное дело, просто люди воспринимают эту новость "никак" и никакого сожаления его смерть не вызывает, так как это совершенно незнакомый человек и люди первый раз его видят.
12 мая, 20:51
Константин Е
1200000
Обычное дело тут, многим нравится когда где-то кому-то плохо
12 мая, 18:35
и.игорь .
0000110
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