Популярный блогер погиб в свой 25-й день рождения

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Американский блогер Кори Ла Бэрри погиб в аварии в свой 25-й день рождения, сообщает Американский блогер Кори Ла Бэрри погиб в аварии в свой 25-й день рождения, сообщает TMZ

ДТП произошло 10 мая. Ла Бэрри сидел на пассажирском кресле, за рулем был участник шоу "Мастер тату" Дэниел Силва. Он не справился с управлением и врезался в дорожный знак и дерево.

Обоих доставили в больницу, Силва не получил серьезных травм, а Ла Бэрри, на чью сторону пришелся самый сильный удар, скончался.

Так как Силва значительно превысил допустимую скорость и, по словам свидетелей, употреблял алкоголь, его задержали по подозрению в убийстве.