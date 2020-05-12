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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T16:42
https://ria.ru/20200512/1571334403.html
В Чувашии приостановили междугородние пассажирские перевозки
https://cdn23.img.ria.ru/images/152065/26/1520652607_0:106:2000:1231_1036x0_80_0_0_e95d042ebd8197840f0e4052fa8929d3.jpg
РИА Новости

В Чувашии приостановили междугородние пассажирские перевозки

16:42 12.05.2020
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© Depositphotos / alexnikitЧебоксары
Чебоксары
© Depositphotos / alexnikit
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая — РИА Новости. Все междугородние пассажирские перевозки приостановлены на территории Чувашии с 12 мая из-за роста числа больных COVID-19, сообщает пресс-служба главы региона.
На территории Чувашии зафиксировано 1282 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 62 выявлены за последние сутки. Выздоровели 302 человека, 8 пациентов с COVID-19 скончались.
"В связи с тем, что за прошедшие майские праздники в Чувашии резко увеличилось количество заболевших новой коронавирусной инфекцией, с 12 мая приостановлены все междугородние пассажирские перевозки. Также на территории Чувашской Республики, включая города Чебоксары, Новочебоксарск приостанавливаются перевозки пассажиров и багажа по заказам. Ограничения в сфере транспорта сохраняются до особого распоряжения", - говорится в сообщении.
Регулярные перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении будут осуществляться согласно расписанию при наличии соответствующего пропуска.
"Сохраняются требования к проведению санитарной обработки дезинфицирующими средствами транспортных средств, а также использование работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания. Кроме этого перевозчикам необходимо обеспечить заполняемость салона не более чем на 50%", - подчеркивается в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Чувашская Республика (Чувашия)Общество
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