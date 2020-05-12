В Чувашии приостановили междугородние пассажирские перевозки

"В связи с тем, что за прошедшие майские праздники в Чувашии резко увеличилось количество заболевших новой коронавирусной инфекцией, с 12 мая приостановлены все междугородние пассажирские перевозки. Также на территории Чувашской Республики, включая города Чебоксары, Новочебоксарск приостанавливаются перевозки пассажиров и багажа по заказам. Ограничения в сфере транспорта сохраняются до особого распоряжения", - говорится в сообщении.