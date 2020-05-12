В Чувашии приостановили междугородние пассажирские перевозки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая — РИА Новости. Все междугородние пассажирские перевозки приостановлены на территории Чувашии с 12 мая из-за роста числа больных COVID-19, сообщает пресс-служба главы региона.
На территории Чувашии зафиксировано 1282 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 62 выявлены за последние сутки. Выздоровели 302 человека, 8 пациентов с COVID-19 скончались.
"В связи с тем, что за прошедшие майские праздники в Чувашии резко увеличилось количество заболевших новой коронавирусной инфекцией, с 12 мая приостановлены все междугородние пассажирские перевозки. Также на территории Чувашской Республики, включая города Чебоксары, Новочебоксарск приостанавливаются перевозки пассажиров и багажа по заказам. Ограничения в сфере транспорта сохраняются до особого распоряжения", - говорится в сообщении.
Регулярные перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении будут осуществляться согласно расписанию при наличии соответствующего пропуска.
"Сохраняются требования к проведению санитарной обработки дезинфицирующими средствами транспортных средств, а также использование работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания. Кроме этого перевозчикам необходимо обеспечить заполняемость салона не более чем на 50%", - подчеркивается в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.