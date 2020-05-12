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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T16:41
https://ria.ru/20200512/1571334339.html
В Сербии число жертв коронавируса достигло 220 человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569196907_253:49:3145:1675_1036x0_80_0_0_96b6f1bcb457ec906c8ea71a294a9dbd.jpg
РИА Новости

В Сербии число жертв коронавируса достигло 220 человек

16:41 12.05.2020
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© AP Photo / Darko VojinovicСербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 12 мая - РИА Новости. В Сербии от коронавируса за сутки скончались два человека, общее число жертв достигло 220, с начала пандемии выявлено свыше 10,2 тысячи зараженных, сообщило министерство здравоохранения страны.
Сербия постепенно возвращается к нормальной жизни с момента введения 15 марта чрезвычайного положения из-за пандемии COVID-19 и комендантского часа 18 марта. В минувшую среду Скупщина (парламент) Сербии отменила режим ЧП, с ним и комендантский час, в четверг решение вступило в силу. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах, запрет на массовые собрания.
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Скорость распространения нового коронавируса
По данным сербского минздрава, с начала пандемии к понедельнику в стране было выявлено 10 176 зараженных, скончались 218 человек.
"К вторнику выявлены 67 новых больных, общее число зараженных коронавирусом составило 10 243 человек. За прошедшие сутки скончались еще два пациента, всего с начала пандемии умерли 220 граждан", - сообщил минздрав. Отмечается, что выздоровели 3 600 человек.
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В минувший понедельник в Сербии были смягчены ограничения в связи с пандемией коронавируса, заработал общественный автобусный и железнодорожный транспорт, открылись кафе и рестораны. С 8 мая постепенно открываются торговые центры при ограничении числа посетителей. Национальный кризисный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил ранее, что Сербия с 18 мая открывает авиасообщение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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