Папа Франциск призвал государства инвестировать в системы здравоохранения

ВАТИКАН, 12 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск призвал руководителей государств всего мира делать масштабные инвестиции в здоровье людей и усиление системы здравоохранения, указав, что во многих странах пандемия COVID-19 выявила многочисленные проблемы и недостатки в оказании медицинской помощи населению.

"Обращаюсь к ответственным представителям наций всего мира с тем, чтобы они инвестировали в здоровье, как в первостепенное общественное благо, усиливая структуры и привлекая больше медсестер, чтобы обеспечить для всех соответствующее лечение при уважении достоинства каждого человека", - заявил понтифик в специальном послании по случаю отмечаемого во вторник Международного дня медицинской сестры.

"В этот исторический момент, отмеченный чрезвычайной медицинской ситуацией, вызванной пандемией вируса COVID-19, мы вновь открыли для себя, что медсестры, а также акушерки играют роль фундаментальной важности. Ежедневно мы является свидетелями мужества и жертв со стороны медицинских работников, прежде всего медсестер и медбратьев, которые с профессионализмом, самоотверженностью, чувством ответственности и любовью к ближнему помогают людям, охваченных вирусом, причем с риском для собственной жизни", - говорится в послании, которое распространила служба печати Святого престола.

Подчеркнув, что многие медработники погибли, честно выполняя свой долг, папа Франциск заверил, что молится за них Господу, который знает имя каждого из этих людей, а также за всех жертв пандемии. Он также призвал на деле признать исключительную роль, которую люди этой профессии играют в процессе лечения пациентов, в деле предотвращения заболеваний и укрепления здоровья населения.

Международный день медицинской сестры отмечается в мире с 1965 года. В 1974 году Международный совет медсестер (ICN) принял решение праздновать его 12 мая, в день рождения англичанки Флоренс Найтингейл, одной из основательниц службы сестер милосердия.

В этом году отмечается 200-летие со дня рождения Найтингейл. По этому случаю Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 2020 год Международным годом медицинской сестры и акушерки.