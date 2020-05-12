Голикова рассказала, кого коснутся выплаты на детей от трех до семи лет

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Выплаты для детей в половину прожиточного минимума коснутся около двух миллионов детей от 3 до 7 лет, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"В соответствии с посланием президента у нас с 1 июля 2020 года должна быть введена ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет... Хочу сказать, что данная мера поддержки охватит порядка двух миллионов детей", - сказала Голикова на брифинге.
Вице-премьер уточнила, что средний размер такой выплаты на одного ребёнка составит половина прожиточного минимума порядка 5,5 тыс рублей.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января предложил ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Они должны предоставляться семьям, чей доход не превышает одного прожиточного минимума на человека. Причем эта процедура должна быть максимально удобной и простой для граждан.