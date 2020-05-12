Голикова рассказала, кого коснутся выплаты на детей от трех до семи лет

"В соответствии с посланием президента у нас с 1 июля 2020 года должна быть введена ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет... Хочу сказать, что данная мера поддержки охватит порядка двух миллионов детей", - сказала Голикова на брифинге.