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2020-05-12T16:40
https://ria.ru/20200512/1571334160.html
Голикова рассказала, кого коснутся выплаты на детей от трех до семи лет
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РИА Новости

Голикова рассказала, кого коснутся выплаты на детей от трех до семи лет

16:38 12.05.2020 (обновлено: 16:40 12.05.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Выплаты для детей в половину прожиточного минимума коснутся около двух миллионов детей от 3 до 7 лет, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"В соответствии с посланием президента у нас с 1 июля 2020 года должна быть введена ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет... Хочу сказать, что данная мера поддержки охватит порядка двух миллионов детей", - сказала Голикова на брифинге.
Вице-премьер уточнила, что средний размер такой выплаты на одного ребёнка составит половина прожиточного минимума порядка 5,5 тыс рублей.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января предложил ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Они должны предоставляться семьям, чей доход не превышает одного прожиточного минимума на человека. Причем эта процедура должна быть максимально удобной и простой для граждан.
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