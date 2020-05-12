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2020-05-12T16:37
https://ria.ru/20200512/1571334127.html
В Екатеринбурге завели дело на мужчину, оскорблявшего полицейских
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РИА Новости

В Екатеринбурге завели дело на мужчину, оскорблявшего полицейских

16:37 12.05.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая – РИА Новости. В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после того, как местный житель, выпивавший на улице во время самоизоляции, напал на сделавших ему замечание полицейских, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
"По поручению председателя СК РФ … возбуждено уголовное дело по статьям "Применение насилия либо угроза применения насилия в отношении представителя власти" и "Оскорбление представителя власти"", - говорится в релизе.
Сотрудник полиции
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Инцидент произошел на днях во дворе одного из домов по улице Кузнецова: наряд полиции во время рейда по борьбе с нарушителями самоизоляции заметил компанию людей, выпивавших спиртное и бывших при этом без масок.
Когда сотрудники МВД поинтересовались, зачем собравшиеся нарушают режим самоизоляции, один из мужчин начал агрессивно себя вести и затем устроил потасовку с полицейскими, оскорбляя их "грубой нецензурной бранью".
Уголовное дело уже возбуждено, но подозреваемый пока не задержан, это планируется сделать в ближайшее время.
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