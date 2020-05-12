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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T16:37
https://ria.ru/20200512/1571334094.html
В Мордовии умер девятый пациент с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161043_0:90:3119:1844_1036x0_80_0_0_2425e071b424dc25d9263024b85341e6.jpg
РИА Новости

В Мордовии умер девятый пациент с коронавирусом

16:37 12.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Пожилая женщина, болевшая коронавирусом, скончалась в Мордовии, это девятый случай смерти в регионе пациента с COVID-19, сообщает оперштаб республики.
"Зарегистрирован новый летальный случай. Скончалась женщина 81 года с двусторонней тяжёлой полисегментарной пневмонией, обусловленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
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За последние сутки в Мордовии зарегистрировано 35 случаев коронавирусной инфекции. Из них 19 фактов выявлено в Саранске, шесть случаев - в Чамзинском районе. Среди новых больных - 11 человек старше 60 лет, трое - моложе 30 лет.
"Всего в Мордовии зафиксировано 1225 случаев коронавируса. 252 человека выписаны с выздоровлением, 952 человека получают лечение стационарно. 68 пациентов находятся в реанимации, 944 человека находятся под наблюдением дома. 675 из них получают лечение амбулаторно, 14 человек находятся в обсервационных отделениях", - отмечается в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРеспублика МордовияЗдоровье - ОбществоЧамзинский районСаранскОбщество
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