В Мордовии умер девятый пациент с коронавирусом

"Всего в Мордовии зафиксировано 1225 случаев коронавируса. 252 человека выписаны с выздоровлением, 952 человека получают лечение стационарно. 68 пациентов находятся в реанимации, 944 человека находятся под наблюдением дома. 675 из них получают лечение амбулаторно, 14 человек находятся в обсервационных отделениях", - отмечается в сообщении.