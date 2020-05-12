В Мордовии умер девятый пациент с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Пожилая женщина, болевшая коронавирусом, скончалась в Мордовии, это девятый случай смерти в регионе пациента с COVID-19, сообщает оперштаб республики.
"Зарегистрирован новый летальный случай. Скончалась женщина 81 года с двусторонней тяжёлой полисегментарной пневмонией, обусловленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Мордовии зарегистрировано 35 случаев коронавирусной инфекции. Из них 19 фактов выявлено в Саранске, шесть случаев - в Чамзинском районе. Среди новых больных - 11 человек старше 60 лет, трое - моложе 30 лет.
"Всего в Мордовии зафиксировано 1225 случаев коронавируса. 252 человека выписаны с выздоровлением, 952 человека получают лечение стационарно. 68 пациентов находятся в реанимации, 944 человека находятся под наблюдением дома. 675 из них получают лечение амбулаторно, 14 человек находятся в обсервационных отделениях", - отмечается в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.