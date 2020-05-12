Роспотребнадзор будет мониторить ситуацию по снятию ограничений регионами

"На мой взгляд, очень важно, чтобы главы регионов страны при принятии своих планов и снятии ограничительных мер руководствовались именно теми основными показателями, которые выбраны как ключевые для принятия решений о вступлении на тот или иной этап послабления... Сегодня только первый день, когда регионы страны вступают в эту работу, и Роспотребнадзор будет вести активную работу по мониторингу этой ситуации, как это происходит в различных субъектах РФ, и, конечно же, будет следить за тем, как ситуация эпидемически развивается на территории конкретного субъекта", - сказала Голикова на брифинге во вторник.