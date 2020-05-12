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2020-05-12T16:37
https://ria.ru/20200512/1571334065.html
Роспотребнадзор будет мониторить ситуацию по снятию ограничений регионами
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332952_0:108:2908:1743_1036x0_80_0_0_5516081c80954f76ece0cc9a1c870af2.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор будет мониторить ситуацию по снятию ограничений регионами

16:37 12.05.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор будет мониторить ситуацию по снятию ограничений регионами РФ и следить за эпидситуацией в субъектах, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
"На мой взгляд, очень важно, чтобы главы регионов страны при принятии своих планов и снятии ограничительных мер руководствовались именно теми основными показателями, которые выбраны как ключевые для принятия решений о вступлении на тот или иной этап послабления... Сегодня только первый день, когда регионы страны вступают в эту работу, и Роспотребнадзор будет вести активную работу по мониторингу этой ситуации, как это происходит в различных субъектах РФ, и, конечно же, будет следить за тем, как ситуация эпидемически развивается на территории конкретного субъекта", - сказала Голикова на брифинге во вторник.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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