Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T17:47
https://ria.ru/20200512/1571334037.html
Попова допустила ужесточение ограничений из-за COVID-19 в ряде регионов
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571317780_0:0:3324:1870_1036x0_80_0_0_c086f2b40889e4f5e330134006876502.jpg
РИА Новости

Попова допустила ужесточение ограничений из-за COVID-19 в ряде регионов

16:37 12.05.2020 (обновлено: 17:47 12.05.2020)
5455
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время работы
Сотрудники полиции во время работы
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции во время работы
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Все меры, которые предусматривают возможное снятие ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19, должны быть эпидемиологически обоснованы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге.
"После нарушений, которые были допущены в период выходных дней в том или ином регионе, ситуация может ухудшиться. И это будет основанием для того, чтобы какие-либо послабления пересмотреть. В методических рекомендациях четко указано, что при значимом изменении эпидситуации режим ограничений может быть введен вновь, и это очень важно", — подчеркнула руководитель ведомства.
При этом, по словам Поповой, чтобы претендовать на право перейти к более мягкому режиму ограничений, регионы должны ежедневно проводить по 70 тестов на наличие COVID-19 на 100 тысяч населения. Пока что санитарно-эпидемиологическая ситуация в России остается "достаточно напряженной".
"Уровень заболеваемости, <...> который сегодня зарегистрирован в Российской Федерации, — это 158,3 случая на 100 тысяч человек — относит нашу страну в пятый десяток среди стран, которые сегодня информируют о регистрации этого заболевания у граждан страны", — добавила она, отметив, что нельзя сравнивать число заболевших в стране с населением более 100 миллионов с государствами, где проживают менее десяти миллионов.
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Вчера, 02:23Распространение нового коронавируса
Меры борьбы с распространением COVID-19 в России
Накануне Владимир Путин объявил, что период нерабочих дней, который продлился вплоть до 11 мая, завершается. По словам президента, Россия подошла к следующему этапу — смягчению режима ограничений, однако одномоментно это не произойдет. Поскольку опасность COVID-19 сохраняется, борьба с эпидемией продолжится.
В Москве и многих других регионах продлили режим всеобщей самоизоляции. Жители столицы, помимо этого, могут передвигаться на транспорте только при наличии электронного пропуска, а в общественных местах, в том числе в магазинах и на работе, теперь необходимо носить медицинские маски и перчатки. Власти напоминают о важности социального дистанцирования и призывают не покидать свои дома без крайней необходимости, чтобы избежать новой волны заболеваемости и снизить нагрузку на систему здравоохранения.
Врач с пациентом
11 мая, 12:31Распространение нового коронавируса
Ученые разработали калькулятор вероятности смерти от COVID-19
Ранее Анна Попова заявляла, что сценарий эпидемии COVID-19 в России и прохождение пика зависят в том числе от того, будет ли население соблюдать режим самоизоляции в период майских праздников: в противном случае ограничения могут, наоборот, усилить.

Распространение коронавируса

По последним данным, в России зафиксировано 232 243 человека с подтвержденным COVID-19. Из них более 43 тысяч выздоровели, 2116 погибли. За последние сутки прирост составил 10 899 случаев.
Во всем мире коронавирусу подвержены свыше четырех миллионов человек, как минимум 278 тысяч из них скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Девушка под зонтом на одной из улиц Москвы
11 мая, 08:00РИА Наука
Опасный сезон. Расчеты показали, что случится с COVID-19 осенью
379115112
Обсудить 13
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияДень ПобедыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Популярные комментарии
Нужно всех обязать приседать перед полицейскими, хлопать по щекам и говорить -Ку
12 мая, 17:47
Вадим Сачко
11110106
Знамо дело, надо срочно в москве ужесточить и продолжить пополнять бюджет за счёт штрафов... Даже можно ещё что нибудь запретить для увеличения удоя.
12 мая, 17:41
MSMaksim S
1230036
Рекомендуем
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка
Навка рассказала о состоянии заразившегося коронавирусом Пескова
Президент РФ В. Путин поздравил выпускников военных вузов и академий с Днём Победы
Путин объявил о новых мерах поддержки россиян
Автомобиль скорой помощи на месте стрельбы в Орландо, США
Медсестра умерла, спасая без защитного костюма зараженного коронавирусом
YouTube-блогер Кори Ла Бэрри
Популярный блогер погиб в свой 25-й день рождения
Доступ к единому порталу государственных услуг
В России запустили сервис для оформления выплат на детей
Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
При пожаре в больнице в Петербурге погибли пять человек
Опыты в лаборатории
В ВОЗ рассказали о разработке вакцин от коронавируса
Окрестности станции метро Авиамоторная на шоссе Энтузиастов
В пятиэтажке на востоке Москвы обрушился лестничный пролет
Врачи и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки выявили 10 899 случаев заражения коронавирусом
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФМБА России
Голикова прокомментировала статью FT о смертности от COVID-19 в России
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Названа дата публичного появления заразившегося коронавирусом Пескова
Аппарат искусственной вентиляции легких Фаза-5-01 в палате реанимации и интенсивной терапии госпиталя ветеранов войн в Иркутске
Ученые нашли аномальные изменения в организме у зараженных коронавирусом
Предотвращение теракта в Кимрах. Кадры ФСБ
В Тверской области предотвратили теракт
Российский предприниматель Дмитрий Босов
РБК рассказал о двух версиях гибели миллиардера Босова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:53В России провели более 5,9 миллиона тестов на коронавирус
08:52В Петербурге двух человек эвакуировали с балкона горящей квартиры
08:51В ЕБРР рассказали, что поможет России преодолеть кризис из-за пандемии
08:47S7 запустит прямой рейс из Владивостока в Анадырь
08:46Цена на нефть марки Brent опустилась до 29,55 доллара за баррель
08:43Временное правительство Боливии ограничило свободу слова
08:37Врач: борьба с COVID-19 пока не ощущается как работа на фронте
08:35Модераторы Facebook получат выплаты за работу с травмирующим контентом
08:34В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 600 человек
08:32В Индии за сутки выявили три с половиной тысячи новых случаев COVID-19
08:32В Новой Зеландии отменили режим ЧП, введенный из-за коронавируса
08:30Россия отменила таможенное декларирование ряда товаров в рамках ЕАЭС
08:24В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
08:18В больнице в Коммунарке 21 пациент находится на ИВЛ
08:17В Югре спасатели ищут ребенка, упавшего в реку с велосипеда
08:15На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
08:15В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 250
08:12В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий
08:09ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%
08:06Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции
Лента новостейМолния