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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T16:36
https://ria.ru/20200512/1571333982.html
В Новокузнецке 18 сотрудников и 24 пациента больницы заразились COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570827085_0:0:2701:1519_1036x0_80_0_0_98424e368a1cf5efa62a6fed1e8392d8.jpg
РИА Новости

В Новокузнецке 18 сотрудников и 24 пациента больницы заразились COVID-19

16:36 12.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 12 мая - РИА Новости. Коронавирус выявлен у 18 сотрудников и 24 пациентов новокузнецкого филиала областного клинического кардиодиспансера имени Л.С. Барбарша, сообщил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов со ссылкой на начальника территориального управления регионального минздрава Олега Евсу.
Ранее сообщалось, что коронавирусной инфекцией от пациентов, лечившихся в больнице по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, у которых на момент нахождения в больнице не было никаких признаков COVID-19, заразились более десяти сотрудников медучреждения - от врачей до уборщиц. C 1 мая и до особого распоряжения часть стационарных отделений новокузнецкого филиала областного кардиодиспансера на улице Кузнецова, 35 были переведены на карантин.
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"На сегодняшний момент заболевание диагностировано у 42 человек: у 24 пациентов и 18 сотрудников больницы. Все они своевременно были транспортированы в специально оборудованные городские госпитали", – написал Кузнецов в своем Instagram.
По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 269 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 78 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7235 человек.
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