В Новокузнецке 18 сотрудников и 24 пациента больницы заразились COVID-19

Ранее сообщалось, что коронавирусной инфекцией от пациентов, лечившихся в больнице по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, у которых на момент нахождения в больнице не было никаких признаков COVID-19, заразились более десяти сотрудников медучреждения - от врачей до уборщиц. C 1 мая и до особого распоряжения часть стационарных отделений новокузнецкого филиала областного кардиодиспансера на улице Кузнецова, 35 были переведены на карантин.