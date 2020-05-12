На подмосковных предприятиях ввели выборочное тестирование на коронавирус

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Глава Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о новых мерах борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщил телеканал Глава Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о новых мерах борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщил телеканал "360"

В постановлении сказано, что каждые две недели сотрудники региональных предприятий будут выборочно проходить тестирование на наличие коронавируса. Это правило распространяется на предприятия, где работает свыше 100 человек.

Кроме того, обязательной станет работа стюардов с цветовой маркировкой одежды и головных уборов. Они будут отвечать за здоровье сотрудников и соблюдение санитарных норм.