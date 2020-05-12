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Новости Подмосковья
2020-05-12T16:35
https://ria.ru/20200512/1571333891.html
На подмосковных предприятиях ввели выборочное тестирование на коронавирус
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332606_0:79:1500:923_1036x0_80_0_0_faad8c9759e3081660d12c6ae37325a7.jpg
РИА Новости

На подмосковных предприятиях ввели выборочное тестирование на коронавирус

16:35 12.05.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовЭкспресс-тестирование на коронавирус
Экспресс-тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Глава Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о новых мерах борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщил телеканал "360".
В постановлении сказано, что каждые две недели сотрудники региональных предприятий будут выборочно проходить тестирование на наличие коронавируса. Это правило распространяется на предприятия, где работает свыше 100 человек.
Кроме того, обязательной станет работа стюардов с цветовой маркировкой одежды и головных уборов. Они будут отвечать за здоровье сотрудников и соблюдение санитарных норм.
Также в постановлении сказано, что до 18 мая откладывается возобновление производств и строительства в связи с новыми санитарно-эпидемиологическими требованиями.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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