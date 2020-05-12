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2020-05-12T16:33
https://ria.ru/20200512/1571333847.html
Сотрудники "Россия сегодня" передали Музею Победы истории родных о войне
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РИА Новости

Сотрудники "Россия сегодня" передали Музею Победы истории родных о войне

16:33 12.05.2020
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© РИА НовостиВсенародный исторический депозитарий "Лица Победы" в Музее Победы на Поклонной горе
Всенародный исторический депозитарий Лица Победы в Музее Победы на Поклонной горе
© РИА Новости
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. В дни празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники МИА "Россия сегодня" передали истории о судьбах своих родных и близких в годы войны во Всенародный исторический депозитарий "Лица Победы" в Музее Победы на Поклонной горе.
В акции приняли участие порядка ста сотрудников московского офиса агентства и его  представительств в странах ближнего зарубежья. Всего в музей передали 120 историй. 
Каждый желающий смог прислать фотографию и историю своего предка. Среди героев – военнослужащие всех видов войск (рядовые и офицеры, от простого пехотинца до генерала), военные корреспонденты, военврачи и санитары, фронтовые шоферы, участники партизанского движения, труженики тыла, дети военного времени и дети блокадного Ленинграда. Русские, украинцы, грузины, казахи, киргизы, евреи. Пронзительные истории жизни и смерти, нечеловеческих трудностей и военных курьезов, встреч и любви на всю жизнь, купленного бомбардировщика и трех смертей военнопленного, казненной матери, дочь которой знает только одно ее имя. 
"Не удивительно, что мои коллеги так горячо откликнулись на инициативу и приняли участие в проекте Музея Победы, несмотря на непростой для всех период. Это говорит о здоровье нации, о том, как в каждой семье бережно хранят память о родных и гордятся ими. И это не дежурные слова, а факт, который подтверждают истории 120 героев от наших сотрудников, переданные в Музей, - рассказал генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, - лично я посчитал своим долгом перед моими ушедшими родными участвовать в этой акции и передал в музей две истории: о своем отце Киселеве Константине Федоровиче и о брате моей мамы Несмачном Всеволоде Николаевиче. Знаете, когда я выбирал, какое фото отца отдать в музей - послевоенное, где он генерал-майор, со всеми орденами и регалиями, или фотографию периода самого начала войны, где он совсем мальчишка, в простой гимнастерке и с доверчивым каким-то взглядом, я выбрал военное. Чтобы всем стало ясно и страшно, какие мальчишки уходили на фронт и защищали мою, нашу страну. Спасибо Музею Победы за эту замечательную идею и ее реализацию. А когда закончится карантин, я приеду в Музей Победы со своими детьми и покажу им тех, кем они должны гордиться". 
© РИА НовостиВсенародный исторический депозитарий "Лица Победы" в Музее Победы на Поклонной горе
Всенародный исторический депозитарий Лица Победы в Музее Победы на Поклонной горе
© РИА Новости
Всенародный исторический депозитарий "Лица Победы" в Музее Победы на Поклонной горе
Каждый посетитель музея сможет увидеть лица и прочитать удивительные истории людей с помощью интерактивного доступа к базе данных депозитария в мемориальном зале со стеной Памяти.
"Наши друзья и коллеги МИА "Россия сегодня" передали во Всенародный исторический депозитарий "Лица Победы" семейные истории своих родных и близких, которые прошли через годы Великой Отечественной войны. Память о 120 участников тех страшных лет будет навечно сохранена в Музее Победы. Важно зафиксировать семейные воспоминания сейчас, пока они не стали слишком далеки, а после снятия режима самоизоляции, мы ждем всех в Музее Победы и приглашаем на специальную экспозицию "Лица Победы"", — подчеркнул директор Музея Победы Александр Школьник.
МИА "Россия сегодня" выступило информационным партнером проекта "Лица Победы".
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«Это праздник со слезами на глазах»: люди из 60 стран исполнили песню «День Победы»
10 мая, 19:11
"Это праздник со слезами на глазах": люди из 60 стран спели "День Победы"Более 1,1 млн человек в разных странах мира и во всех регионах России приняли участие в акции "День Победы", исполнив эту песню на своем родном языке.
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Дмитрий КиселевНовости агентстваОбщество
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