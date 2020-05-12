В Челябинской области не будут вводить цифровые пропуска

ЧЕЛЯБИНСК, 12 мая – РИА Новости. Цифровые пропуска в Цифровые пропуска в Челябинской области , где в понедельник власти продлили режим обязательной самоизоляции до 31 мая, в настоящее время вводить не будут, необходимости в этом на данный момент нет, сообщил во вторник первый замгубернатора региона Виктор Мамин.

В понедельник губернатор региона Алексей Текслер сообщил о продлении режима обязательной самоизоляции до 31 мая.

"Относительно пропусков… Решение принимается в зависимости от того, насколько эта мера может быть эффективна. И так как по каждому случаю заражения проводится расследование, устанавливаются контакты, на данный момент, - и это мнение и решение оперативного штаба - введение цифровых пропусков не будет способствовать какому-то значительному улучшению ситуации и решению поставленной задачи", - сказал он журналистам.

По словам Мамина, задача не в том, чтобы ужесточить ограничения в данный период, а в сохранении здоровья граждан региона и недопущении распространения инфекции.

"Цифровые пропуска на данный момент не являются тем инструментом, который бы позволил эту задачу эффективно решать", - добавил он.

Также, по его мнению, темпы роста заболеваемости в регионе относительно стабильны, никаких скачков этого показателя в области нет.

Ранее Мамин рассказывал журналистам о том, как будет работать система цифровых пропусков. Цифровой пропуск будет представлять собой пин-код из 11 цифр, который будет выдаваться бесплатно. Его наличие позволит гражданам старше 14 лет передвигаться в режиме самоизоляции на личном или служебном автотранспорте, а также на такси и общественном транспорте, пояснял Мамин. Получить его можно будет через портал госуслуг или колл-центр.

По данным минздрава региона, на утро 12 мая в Челябинской области подтверждено 1 289 случаев заболевания COVID-19, в том числе 57 за последние сутки, 311 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. За время пандемии умерли 12 человек с коронавирусом. В регионе до 31 мая действует режим обязательной самоизоляции.