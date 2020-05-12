В Белгородской области умер восьмой пациент с коронавирусом

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Восьмой пациент с COVID-19 скончался в Белгородской области, у женщины была пневмония, ей было 63 года, сообщило правительство региона.
"В регионе умер восьмой пациент с подтверждённым COVID-19. Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, скончавшаяся - жительница Губкинского городского округа 1957 года рождения. Она проходила лечение на площадке городской больницы №2 Белгорода от пневмонии", - проинформировали власти.
По последним данным, в регионе 852 заболевших. Выздоровели 195 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.