Попова назвала место России по заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России сейчас составляет 158,3 случая на 100 тысяч человек, страна по этому показателю находится в пятом десятке среди государств, где регистрируются случаи COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.
"Уровень заболеваемости, ...который сегодня зарегистрирован в Российской Федерации, - это 158,3 случая на 100 тысяч человек - относит нашу страну в пятый десяток среди стран, которые сегодня информируют о регистрации этого заболевания у граждан страны", - заявила Попова на брифинге во вторник.
Она отметила, что Роспотребнадзор считает именно такой подход оценки и расчета наиболее оправданным.
"Потому что совершенно невозможно сравнивать количество заболевших в стране с населением более 100 миллионов и в стране, население которой не превышает 10 миллионов. Показатель, который позволяет сравнивать уровни заболеваемости, называется интенсивным и рассчитывается на 100 тысяч населения", - уточнила руководитель ведомства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.