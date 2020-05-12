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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T17:07
https://ria.ru/20200512/1571333674.html
Попова назвала место России по заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч
https://cdn24.img.ria.ru/images/156014/95/1560149586_0:95:3069:1821_1036x0_80_0_0_d3c4fec932cace977a7b274c027cc924.jpg
РИА Новости

Попова назвала место России по заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч

16:30 12.05.2020 (обновлено: 17:07 12.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова на форуме "Россия - Африка" в Сочи
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на форуме Россия - Африка в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России сейчас составляет 158,3 случая на 100 тысяч человек, страна по этому показателю находится в пятом десятке среди государств, где регистрируются случаи COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.
"Уровень заболеваемости, ...который сегодня зарегистрирован в Российской Федерации, - это 158,3 случая на 100 тысяч человек - относит нашу страну в пятый десяток среди стран, которые сегодня информируют о регистрации этого заболевания у граждан страны", - заявила Попова на брифинге во вторник.
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Она отметила, что Роспотребнадзор считает именно такой подход оценки и расчета наиболее оправданным.
"Потому что совершенно невозможно сравнивать количество заболевших в стране с населением более 100 миллионов и в стране, население которой не превышает 10 миллионов. Показатель, который позволяет сравнивать уровни заболеваемости, называется интенсивным и рассчитывается на 100 тысяч населения", - уточнила руководитель ведомства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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