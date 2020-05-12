Попова назвала место России по заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч

Она отметила, что Роспотребнадзор считает именно такой подход оценки и расчета наиболее оправданным.

"Потому что совершенно невозможно сравнивать количество заболевших в стране с населением более 100 миллионов и в стране, население которой не превышает 10 миллионов. Показатель, который позволяет сравнивать уровни заболеваемости, называется интенсивным и рассчитывается на 100 тысяч населения", - уточнила руководитель ведомства.