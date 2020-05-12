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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T16:28
https://ria.ru/20200512/1571333442.html
Заседание по делу Серебренникова перенесли на 1 июня
https://cdn23.img.ria.ru/images/156047/48/1560474852_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_ad53bd95d2647923574de2eead8a8363.jpg
РИА Новости

Заседание по делу Серебренникова перенесли на 1 июня

16:27 12.05.2020 (обновлено: 16:28 12.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников на заседании в Мещанском суде Москвы
Режиссер Кирилл Серебренников на заседании в Мещанском суде Москвы
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в пятый раз за время карантина перенес рассмотрение дела режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении денег "Седьмой студии", сообщили РИА Новости в суде.
"Слушание отложено на 1 июня 11:00", - сказали в суде.
Суд получил результаты третьей экспертизы по делу, но заседания прервались из-за ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса. Слушания несколько раз переносились, так как участники процесса брали больничные.
Экспертиза была назначена в декабре прошлого года, ее суд поручил экспертному центру при министерстве юстиции. В качестве экспертов суд привлек театрального критика Ольга Королеву и замдиректора МХАТ имени Горького Елену Баженову.
По делу уже проведены две экспертизы. Первая, еще на стадии следствия, подкрепляет обвинение, на ней основана сумма вмененного подсудимым ущерба. Вторая, назначенная судом, комплексная финансово-оценочно-искусствоведческая поддерживает линию защиты и указывает, что подсудимые не украли, а сэкономили государству деньги.
Рассмотрение по существу уголовного дела Нины Масляевой - бывшего главного бухгалтера АНО Седьмая студия режиссера Кирилла Серебренникова в Мещанском суде. 11 апреля 2019
30 декабря 2019, 16:29
Фигурантку дела "Седьмой студии" отказались судить в особом порядке
В ходе предыдущего рассмотрения дела суд назначил финансовую, оценочную и искусствоведческую экспертизу, которая оценила мероприятия "Платформы" как значительное культурное явление. С подсчетом точных цифр эксперты испытали затруднения из-за отсутствия документации. Однако адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что экспертиза установила, что на проект "Платформа" было потрачено 216 миллионов рублей при его стоимости в 260 миллионов.
По версии следствия, Серебренников, продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин, а также бывшая сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". По данным следствия, бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов, чтобы замести следы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Режиссер Кирилл Серебренников
19 марта, 10:52Культура
Адвокат заявила о завершении третьей экспертизы по делу Серебренникова
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Софья АпфельбаумДело Кирилла СеребренниковаАлексей МалобродскийЮрий ИтинСедьмая студияДело "Седьмой студии"КоронавирусыМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Кирилл СеребренниковМоскваПроисшествия
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