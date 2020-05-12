Онлайн-конференция об экономической ситуации в РФ после пандемии

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Участники:
- президент РАН, сопредседатель МАЭФ Александр СЕРГЕЕВ;
- президент Вольного экономического общества, сопредседатель МАЭФ России Сергей БОДРУНОВ.
В онлайн-формате к мероприятию присоединятся:
- сопредседатель Программного Комитета МАЭФ, заведующий кафедрой экономической теории и политики РАНХиГС при Президенте РФ, академик РАН, д.э.н., профессор Абел АГАНБЕГЯН;
- сопредседатель Программного Комитета МАЭФ, президент ФГБНУ "Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН", член Президиума РАН, академик РАН, д.э.н., профессор Александр ДЫНКИН;
- вице-президент ВЭО России, директор Московской школы экономики МГУ имени Ломоносова, академик РАН, д.э.н., профессор Александр НЕКИПЕЛОВ;
- сопредседатель Программного Комитета МАЭФ, член Президиума РАН, член Президиума ВЭО России, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, д.э.н, профессор Борис ПОРФИРЬЕВ;
- заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, д.э.н. Константин КОРИЩЕНКО;
- член Правления ВЭО России, научный руководитель Института океанологии РАН имени П. П. Ширшова, член Президиума РАН, академик РАН, д.ф-м.н., профессор Роберт НИГМАТУЛИН;
- член Правления ВЭО России, заместитель Председателя (главный экономист) Внешэкономбанка Андрей КЛЕПАЧ;
- сопредседатель Оргкомитета МАЭФ, вице-президент ВЭО России, научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор Руслан ГРИНБЕРГ;
- заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара, д.э.н. Алексей ВЕДЕВ.
Главные темы сессии: анализ текущей ситуации; план действий по оздоровлению российской экономики; выход из кризиса и восстановление занятости, доходов граждан и роста экономики согласно поручению Президента России от 28 апреля 2020 года. Организаторы МАЭФ: Российская академия наук, Вольное экономическое общество России, Международный союз экономистов.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
Участники:
- президент РАН, сопредседатель МАЭФ Александр СЕРГЕЕВ;
- президент Вольного экономического общества, сопредседатель МАЭФ России Сергей БОДРУНОВ.
В онлайн-формате к мероприятию присоединятся:
- сопредседатель Программного Комитета МАЭФ, заведующий кафедрой экономической теории и политики РАНХиГС при Президенте РФ, академик РАН, д.э.н., профессор Абел АГАНБЕГЯН;
- сопредседатель Программного Комитета МАЭФ, президент ФГБНУ "Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН", член Президиума РАН, академик РАН, д.э.н., профессор Александр ДЫНКИН;
- вице-президент ВЭО России, директор Московской школы экономики МГУ имени Ломоносова, академик РАН, д.э.н., профессор Александр НЕКИПЕЛОВ;
- сопредседатель Программного Комитета МАЭФ, член Президиума РАН, член Президиума ВЭО России, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, д.э.н, профессор Борис ПОРФИРЬЕВ;
- заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, д.э.н. Константин КОРИЩЕНКО;
- член Правления ВЭО России, научный руководитель Института океанологии РАН имени П. П. Ширшова, член Президиума РАН, академик РАН, д.ф-м.н., профессор Роберт НИГМАТУЛИН;
- член Правления ВЭО России, заместитель Председателя (главный экономист) Внешэкономбанка Андрей КЛЕПАЧ;
- сопредседатель Оргкомитета МАЭФ, вице-президент ВЭО России, научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор Руслан ГРИНБЕРГ;
- заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара, д.э.н. Алексей ВЕДЕВ.
Главные темы сессии: анализ текущей ситуации; план действий по оздоровлению российской экономики; выход из кризиса и восстановление занятости, доходов граждан и роста экономики согласно поручению Президента России от 28 апреля 2020 года. Организаторы МАЭФ: Российская академия наук, Вольное экономическое общество России, Международный союз экономистов.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
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