Попова назвала долю госпитализированных пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 28,4% пациентов с коронавирусом в РФ госпитализированы, остальные лечатся дома, более 40% не имеют симптомов.
"От всех зарегистрированных в РФ количество госпитализированных составляет 28,4% - это люди, которым показана госпитализация по решению лечащего врача. Во всех остальных случаях люди находятся дома, что важно отменить, на сегодняшний день лиц с бессимптомным течением (заболевания) зарегистрировано 41%", - сказала Попова на брифинге.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.