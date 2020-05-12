Попова назвала долю госпитализированных пациентов с коронавирусом

"От всех зарегистрированных в РФ количество госпитализированных составляет 28,4% - это люди, которым показана госпитализация по решению лечащего врача. Во всех остальных случаях люди находятся дома, что важно отменить, на сегодняшний день лиц с бессимптомным течением (заболевания) зарегистрировано 41%", - сказала Попова на брифинге.