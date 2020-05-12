В России доля детей с коронавирусом выросла до 7%

"Несколько изменилась структура возрастная внутри общего количества заболевших. Увеличился удельный вес, увеличилась доля детей до 17 лет. И если ещё три недели назад эта доля составляла 5%, то сегодня почти 7% вовлечения детского населения мы отмечаем", - сказала Попова на брифинге.