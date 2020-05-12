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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T16:25
https://ria.ru/20200512/1571333271.html
В Находке ищут автора фейка, что умершим за деньги ставят COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1036x0_80_0_0_183ae316942ddb9d08700f46295367ed.jpg
РИА Новости

В Находке ищут автора фейка, что умершим за деньги ставят COVID-19

16:25 12.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ВЛАДИВОСТОК, 12 мая - РИА Новости. Полиция в Находке разыскивает автора фейка о том, что врачи больницы покинули свои места, а умершим ставят диагноз "коронавирус" за денежное вознаграждение, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.
"В мессенджерах распространяется аудиосообщение с недостоверной информацией о том, что врачи Находкинской городской больницы покинули рабочие места, а на их место откомандированы медики, которые за денежное вознаграждение ставят всем умершим пациентам диагноз "коронавирус". Установлено, что информация не соответствует действительности и носит фейковый характер", - сообщил представитель ведомства и добавил, что полицейские устанавливают личность автора.
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В полиции напомнили, что за распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений предусмотрена ответственность по статье "Злоупотребление свободой массовой информации" Кодекса об административных правонарушениях РФ, штраф составляет от 30 до 100 тысяч рублей.
В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля – масочный режим. Число заразившихся коронавирусом выросло до 955, 66 человек находятся в тяжёлом состоянии, 17 пациентов - на ИВЛ. С начала эпидемии умерли 12 приморцев с коронавирусом, выздоровели 240 человек. Въезд в один из крупнейших городов региона - Находку - с 8 мая ограничен из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом. Ограничительные меры в Приморье продлены до 1 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НаходкаПроисшествия
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