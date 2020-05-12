В Находке ищут автора фейка, что умершим за деньги ставят COVID-19

"В мессенджерах распространяется аудиосообщение с недостоверной информацией о том, что врачи Находкинской городской больницы покинули рабочие места, а на их место откомандированы медики, которые за денежное вознаграждение ставят всем умершим пациентам диагноз "коронавирус". Установлено, что информация не соответствует действительности и носит фейковый характер", - сообщил представитель ведомства и добавил, что полицейские устанавливают личность автора.

В полиции напомнили, что за распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений предусмотрена ответственность по статье "Злоупотребление свободой массовой информации" Кодекса об административных правонарушениях РФ, штраф составляет от 30 до 100 тысяч рублей.

В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля – масочный режим. Число заразившихся коронавирусом выросло до 955, 66 человек находятся в тяжёлом состоянии, 17 пациентов - на ИВЛ. С начала эпидемии умерли 12 приморцев с коронавирусом, выздоровели 240 человек. Въезд в один из крупнейших городов региона - Находку - с 8 мая ограничен из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом. Ограничительные меры в Приморье продлены до 1 июня.