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2020-05-12T16:20
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Украинские активисты подожгли шины у офиса Зеленского
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РИА Новости

Украинские активисты подожгли шины у офиса Зеленского

16:20 12.05.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкУчастники акции в Киеве у здания администрации президента Украины в Киеве
Участники акции в Киеве у здания администрации президента Украины в Киеве
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 12 мая - РИА Новости. Активисты подожгли шины у офиса президента Украины Владимира Зеленского, чтобы "напомнить, что может быть в случае сдачи национальных интересов", возникла потасовка с правоохранителями, пострадавших нет, сообщила пресс-офицер Печерского управления национальной полиции в Киеве Оксана Тищенко.
По данным одного из очевидцев, акция проходила, чтобы "напомнить президенту, что может быть в случае сдачи национальных интересов".
"Активисты подожгли шины и из-за этого возникли столкновения с правоохранителями. Там кратковременная потасовка. В результате происшествия никто не пострадал. Нет, никого не задерживали. На месте сейчас разбираются. А по поводу действия правонарушителей будут разбираться пожарные, они сейчас разбираются с этими лицами. Они будут фиксировать", - цитирует Тищенко агентство "РБК-Украина".
Она добавила, что правоохранители продолжают наблюдать за соблюдением общественного порядка. "Никто не пострадал. Заявлений к нам никаких не поступало", - резюмировала она.
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