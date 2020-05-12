Названа дата публичного появления заразившегося коронавирусом Пескова

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков последний раз появлялся на публике 30 апреля, об этом сообщил Telegram-канал "Кремлевский пул РИА".
Ранее Песков заявил, что заразился коронавирусной инфекцией. Он находится в больнице.
Последним на данный момент публичным появлением пресс-секретаря российского лидера стало совещание президента с правительством и главами регионов, состоявшееся 30 апреля. В ходе этого совещания о заражении коронавирусом также заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
По всему миру, согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, зафиксировано более четырех миллионов случаев заражения коронавирусом, как минимум 278 тысяч человек скончались.
В России зарегистрировали 232 243 больных COVID-19, из них более 43 тысяч выздоровели, 2116 пациентов умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.