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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T16:57
https://ria.ru/20200512/1571332915.html
Названа дата публичного появления заразившегося коронавирусом Пескова
https://cdn25.img.ria.ru/images/156258/87/1562588704_0:0:2860:1609_1036x0_80_0_0_b617368a4e65295c618e6bd440f19eab.jpg
РИА Новости

Названа дата публичного появления заразившегося коронавирусом Пескова

16:20 12.05.2020 (обновлено: 16:57 12.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков последний раз появлялся на публике 30 апреля, об этом сообщил Telegram-канал "Кремлевский пул РИА".
Ранее Песков заявил, что заразился коронавирусной инфекцией. Он находится в больнице.
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Последним на данный момент публичным появлением пресс-секретаря российского лидера стало совещание президента с правительством и главами регионов, состоявшееся 30 апреля. В ходе этого совещания о заражении коронавирусом также заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
По всему миру, согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, зафиксировано более четырех миллионов случаев заражения коронавирусом, как минимум 278 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинДмитрий ПесковОбщество
Популярные комментарии
Больничный закрывать, наверное, пойдет закрывать в районную поликлинику, чтобы там часа три в очереди просидеть
12 мая, 17:49
Mihail Timakov
20260015
Ну если даже первые лица государства не могут защититься от вируса, то каковы шансы обычных людей не заразиться? Имеют ли смысл все эти изоляции и карантины, если вирус всё равно каким-то образом попадает в организм?
12 мая, 17:32
ooktiff
29112107
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