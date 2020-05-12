СК проверит данные о предложении врачам в Кирове выкупить служебное жилье

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональным следователям разобраться в ситуации с кировскими бюджетниками, где врачам, учителям и работникам культуры предложили выкупить служебное жилье, сообщается на сайте СК РФ.
Отмечается, что в эфире одного из федеральных каналов сообщалось, кировские бюджетники оказались под угрозой выселения из служебного жилья из-за того, что оно в рамках процедуры банкротства "Кировской региональной ипотечной корпорации" было продано. По словам граждан, здание было построено по программе "Служебное жильё" в 2012 году. В дом заселились врачи, учителя и работники культуры, и за это время они отремонтировали помещения. В сюжете отмечается, что жильцам "предложили выкупить свои квартиры за баснословные деньги", несмотря на то, что помещения уже нуждаются в капремонте.
"Председатель Следственного комитета поручил СУСК России по Кировской области организовать проверку по факту нарушения прав жильцов дома, в рамках которой тщательным образом исследовать все обстоятельства, приведшие к этим последствиям", - говорится в сообщении.