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СК проверит данные о предложении врачам в Кирове выкупить служебное жилье
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РИА Новости

СК проверит данные о предложении врачам в Кирове выкупить служебное жилье

16:19 12.05.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональным следователям разобраться в ситуации с кировскими бюджетниками, где врачам, учителям и работникам культуры предложили выкупить служебное жилье, сообщается на сайте СК РФ.
Отмечается, что в эфире одного из федеральных каналов сообщалось, кировские бюджетники оказались под угрозой выселения из служебного жилья из-за того, что оно в рамках процедуры банкротства "Кировской региональной ипотечной корпорации" было продано. По словам граждан, здание было построено по программе "Служебное жильё" в 2012 году. В дом заселились врачи, учителя и работники культуры, и за это время они отремонтировали помещения. В сюжете отмечается, что жильцам "предложили выкупить свои квартиры за баснословные деньги", несмотря на то, что помещения уже нуждаются в капремонте.
"Председатель Следственного комитета поручил СУСК России по Кировской области организовать проверку по факту нарушения прав жильцов дома, в рамках которой тщательным образом исследовать все обстоятельства, приведшие к этим последствиям", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинПроисшествия
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