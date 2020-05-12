Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-12T17:11
https://ria.ru/20200512/1571332840.html
Курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с апреля
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569679588_0:147:3155:1922_1036x0_80_0_0_123d487f64b95a152f9e8f2f1962786b.jpg
РИА Новости

Курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с апреля

16:19 12.05.2020 (обновлено: 17:11 12.05.2020)
5944
© РИА Новости / Виталий БелоусовТабло с символикой доллара на обменном пункте в Москве
Табло с символикой доллара на обменном пункте в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Табло с символикой доллара на обменном пункте в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Рубль наращивает обороты укрепления: доллар во вторник опускался ниже 73 рублей.
Курс американской валюты расчетами "завтра" к 16:29 мск снижался на 40 копеек, до 73 рублей, европейской — на 19 копеек, до 79,37 рубля, следует из данных Московской биржи. Несколькими минутами ранее доллар достигал отметки в 72,97 рубля, это минимум с 30 апреля.
Рубль поддерживают ослабление американской валюты на форексе и подрастающая нефть.
Евро растет на 0,6% до 1,0873 доллара. Нефть при этом дорожает на 2,6%, до 30,4 доллара за баррель сорта Brent.
Мужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из АЗС в Москве
Вчера, 08:00
Бензин пойдет в рост: в июне России грозит дефицит топлива
Нефтяной рынок постепенно корректируется после недавнего падения из-за коронавируса (повлекшего снижение спроса на бензин) и срыва сделки ОПЕК+ о сокращении добычи (позже соглашение все-таки заключили).
Оптимизму инвесторов способствуют и новости о том, что ОАЭ, Кувейт и Саудовская Аравия дополнительно снизят разработку с целью уменьшить избыток сырья.
Нефтетанкеры вдоль побережья южной части штата Калифорния
6 мая, 08:00
Две недели до апокалипсиса: для нефти больше нет места
3983008
Обсудить 5
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьBrentНефтьДинамика курсов валютРубльЭкономика
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп на заводе Honeywell, который производит защитные маски, в Фениксе, штат Аризона
Трамп призвал ФРС перейти к отрицательным ставкам
Табло курса обмена доллара к рублю на одной из улиц в Москве
Официальный курс евро на среду снизился на 56 копеек
Американский военный автомобиль в Сирии
Сирийцы заблокировали проезд американской военной техники в Эль-Хасаке
Котенок породы британская на выставке-продаже КоШарики Шоу в Москве
Врач рассказал, могут ли собаки и кошки заразить человека коронавирусом
Логотип на главном здании Сбербанка на улице Вавилова в Москве
На Украине пригрозили санкциями "дочке" Сбербанка
Мужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из АЗС в Москве
Бензин пойдет в рост: в июне России грозит дефицит топлива
Доступ к единому порталу государственных услуг
В России запустили сервис для оформления выплат на детей
Российский предприниматель Дмитрий Босов
РБК рассказал о двух версиях гибели миллиардера Босова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка
Навка рассказала о состоянии заразившегося коронавирусом Пескова
Медсестра в защитном снаряжении у больницы Элмхерст в районе Квинс в Нью-Йорке
В США у детей с коронавирусом обнаружили нехарактерные симптомы
Опыты в лаборатории
В ВОЗ рассказали о разработке вакцин от коронавируса
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
В Москве умерли 53 пациента с коронавирусом
Аппарат искусственной вентиляции легких Фаза-5-01 в палате реанимации и интенсивной терапии госпиталя ветеранов войн в Иркутске
Ученые нашли аномальные изменения в организме у зараженных коронавирусом
Объявление о закрытии дельфинария
"На волю не выпустим!" О жизни "заложников" во время эпидемии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51В ЕБРР рассказали, что поможет России преодолеть кризис из-за пандемии
08:47S7 запустит прямой рейс из Владивостока в Анадырь
08:46Цена на нефть марки Brent опустилась до 29,55 доллара за баррель
08:43Временное правительство Боливии ограничило свободу слова
08:37Врач: борьба с COVID-19 пока не ощущается как работа на фронте
08:35Модераторы Facebook получат выплаты за работу с травмирующим контентом
08:34В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 600 человек
08:32В Индии за сутки выявили три с половиной тысячи новых случаев COVID-19
08:32В Новой Зеландии отменили режим ЧП, введенный из-за коронавируса
08:30Россия отменила таможенное декларирование ряда товаров в рамках ЕАЭС
08:24В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
08:18В больнице в Коммунарке 21 пациент находится на ИВЛ
08:17В Югре спасатели ищут ребенка, упавшего в реку с велосипеда
08:15На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
08:15В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 250
08:12В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий
08:09ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%
08:06Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции
07:56ВЭФ: Россия улучшила показатели перехода к возобновляемой энергетике
07:52Украинские силовики заявили о девяти обстрелах своих позиций в Донбассе
Лента новостейМолния