Курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с апреля

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Рубль наращивает обороты укрепления: доллар во вторник опускался ниже 73 рублей.
Курс американской валюты расчетами "завтра" к 16:29 мск снижался на 40 копеек, до 73 рублей, европейской — на 19 копеек, до 79,37 рубля, следует из данных Московской биржи. Несколькими минутами ранее доллар достигал отметки в 72,97 рубля, это минимум с 30 апреля.
Рубль поддерживают ослабление американской валюты на форексе и подрастающая нефть.
Евро растет на 0,6% до 1,0873 доллара. Нефть при этом дорожает на 2,6%, до 30,4 доллара за баррель сорта Brent.
Нефтяной рынок постепенно корректируется после недавнего падения из-за коронавируса (повлекшего снижение спроса на бензин) и срыва сделки ОПЕК+ о сокращении добычи (позже соглашение все-таки заключили).
Оптимизму инвесторов способствуют и новости о том, что ОАЭ, Кувейт и Саудовская Аравия дополнительно снизят разработку с целью уменьшить избыток сырья.