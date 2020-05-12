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2020-05-12T16:19
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Суд арестовал жителя Ставрополья, бросившего гранату во двор к соседям
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РИА Новости

Суд арестовал жителя Ставрополья, бросившего гранату во двор к соседям

16:19 12.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 12 мая - РИА Новости. Суд заключил под стражу жителя Ставрополья, который бросил гранату во двор к шумевшим соседям, в результате чего 12 человек были госпитализированы, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.
По данным следствия, вечером 10 мая в посёлке Приэтокском Георгиевского городского округа недовольный шумным поведением соседей мужчина прошел к ним во двор и бросил в сторону людей гранату. В результате срабатывания устройства 12 из находившихся там 19 человек были госпитализированы в больницу. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц общеопасным способом.
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"Сейчас судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. В Георгиевском городском округе продолжают работать следователи-криминалисты аппарата следственного управления, направленные туда руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю Игорем Ивановым. Расследование уголовного дела находится на его личном контроле", - говорится в сообщении.
Также ранее СК сообщал, что подозреваемый был ранее судим за незаконный оборот оружия и угрозу убийством.
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