Суд арестовал жителя Ставрополья, бросившего гранату во двор к соседям

По данным следствия, вечером 10 мая в посёлке Приэтокском Георгиевского городского округа недовольный шумным поведением соседей мужчина прошел к ним во двор и бросил в сторону людей гранату. В результате срабатывания устройства 12 из находившихся там 19 человек были госпитализированы в больницу. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц общеопасным способом.