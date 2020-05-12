Голикова рассказала о ситуации с выплатой маткапитала

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с учетом прогноза рождаемости на 2020 год право на материнский капитал должны получить 1,1 миллиона родителей.
"С учетом прогноза рождаемости, который у нас есть на 2020 год, право на материнский капитал должны приобрести один миллион 100 тысяч наших родителей", - заявила Голикова на совместном брифинге с главой Роспотребнадзора Анной Поповой.
Она также напоминал, что срок программы продлен до 31 декабря 2026 года, сейчас маткапитал составляет 616,6 тысячи рублей.