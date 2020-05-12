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2020-05-12T16:17
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Голикова рассказала о ситуации с выплатой маткапитала
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РИА Новости

Голикова рассказала о ситуации с выплатой маткапитала

16:17 12.05.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с учетом прогноза рождаемости на 2020 год право на материнский капитал должны получить 1,1 миллиона родителей.
"С учетом прогноза рождаемости, который у нас есть на 2020 год, право на материнский капитал должны приобрести один миллион 100 тысяч наших родителей", - заявила Голикова на совместном брифинге с главой Роспотребнадзора Анной Поповой.
Она также напоминал, что срок программы продлен до 31 декабря 2026 года, сейчас маткапитал составляет 616,6 тысячи рублей.
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Анна ПоповаТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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