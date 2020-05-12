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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T16:12
https://ria.ru/20200512/1571332441.html
В Колумбии в одной из тюрем выявили вспышку коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Колумбии в одной из тюрем выявили вспышку коронавируса

16:12 12.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 мая – РИА Новости. Вспышка коронавируса зарегистрирована в тюрьме города Летисия на юге Колумбии, сообщает газета El Tiempo со ссылкой на главу профсоюза тюремных работников в городе Луиса Диаса.
Пробы были взяты у 95 человек. "Из них 85 оказались положительными", - приводит издание его слова. Уже умер один заключенный. Среди заразившихся есть по меньшей мере 10 человек в преклонном возрасте.
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Скорость распространения нового коронавируса
Среди работников тюрьмы коронавирус подтвержден у трех человек. Они находятся в изоляции дома.
Причиной вспышки могло стать заболевание одного из охранников, который месяц назад ходил на консультацию в клинику, у врача, который его принимал, позднее диагностировали коронавирус. Этот сотрудник не имел симптомов, он общался с коллегами.
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Диас утверждает, что тюрьма в Летисии не располагает возможностью изолировать заболевших заключенных, да и средства защиты у них скоро закончатся.
В Колумбии зарегистрировано 11 613 случаев заболевания коронавирусом, вылечились 2825 человек, 479 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Луиса Ортега ДиасКоронавирусыЗдоровье - ОбществоКолумбияВ мире
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