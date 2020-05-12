В Колумбии в одной из тюрем выявили вспышку коронавируса

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 мая – РИА Новости. Вспышка коронавируса зарегистрирована в тюрьме города Летисия на юге Колумбии, сообщает газета El Tiempo со ссылкой на главу профсоюза тюремных работников в городе Луиса Диаса.
Пробы были взяты у 95 человек. "Из них 85 оказались положительными", - приводит издание его слова. Уже умер один заключенный. Среди заразившихся есть по меньшей мере 10 человек в преклонном возрасте.
Среди работников тюрьмы коронавирус подтвержден у трех человек. Они находятся в изоляции дома.
Причиной вспышки могло стать заболевание одного из охранников, который месяц назад ходил на консультацию в клинику, у врача, который его принимал, позднее диагностировали коронавирус. Этот сотрудник не имел симптомов, он общался с коллегами.
Диас утверждает, что тюрьма в Летисии не располагает возможностью изолировать заболевших заключенных, да и средства защиты у них скоро закончатся.
В Колумбии зарегистрировано 11 613 случаев заболевания коронавирусом, вылечились 2825 человек, 479 скончались.
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