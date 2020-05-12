В Колумбии в одной из тюрем выявили вспышку коронавируса

Пробы были взяты у 95 человек. "Из них 85 оказались положительными", - приводит издание его слова. Уже умер один заключенный. Среди заразившихся есть по меньшей мере 10 человек в преклонном возрасте.

Среди работников тюрьмы коронавирус подтвержден у трех человек. Они находятся в изоляции дома.

Причиной вспышки могло стать заболевание одного из охранников, который месяц назад ходил на консультацию в клинику, у врача, который его принимал, позднее диагностировали коронавирус. Этот сотрудник не имел симптомов, он общался с коллегами.

Диас утверждает, что тюрьма в Летисии не располагает возможностью изолировать заболевших заключенных, да и средства защиты у них скоро закончатся.

В Колумбии зарегистрировано 11 613 случаев заболевания коронавирусом, вылечились 2825 человек, 479 скончались.