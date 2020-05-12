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75 лет Великой Победы
2020-05-12T16:12
https://ria.ru/20200512/1571332356.html
В СК направят данные нарушителей правил акции "Бессмертный полк онлайн"
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571331002_0:129:1500:973_1036x0_80_0_0_2221da8ba95cf2f69fc6cb4e1eb80be1.jpg
РИА Новости

В СК направят данные нарушителей правил акции "Бессмертный полк онлайн"

16:12 12.05.2020
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© РИА Новости / Алексей ФилипповМолодой человек смотрит трансляцию акции "Бессмертный полк" на Васильевском спуске в Москве
Молодой человек смотрит трансляцию акции Бессмертный полк на Васильевском спуске в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. IP-адреса хулиганов, разместивших фото нацистов в анкетах для участия в шествии "Бессмертный полк онлайн", будут переданы для проведения проверки в Следственный комитет РФ. Об этом заявил руководитель исполкома общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской в ходе пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
В этом году в связи с пандемией коронавируса шествие прошло в онлайн-режиме. Фотографии ветеранов транслировались на медиаэкранах по всей стране.
"Конечно, на фоне того, как проходило онлайн-шествие, сколько поступило заявок, были отдельные эпизоды с попытками 9 Мая разместить всякие гадости вместо анкет ветеранов. Я могу сказать, что благодаря службе безопасности как наших сайтов, так и самого проекта шествия мы зафиксировали все IP-адреса этих нарушителей, и я совершенно ответственно заявляю, что прежде чем закончится этот проект этот перечень IP-адресов после проверки службой безопасности будет передан в Следственный комитет для проведения проверки по этим гражданам, которые, к сожалению, наши с вами сограждане", – сказал Хуторской.
Мужчина смотрит онлайн-трансляцию акции Бессмертный полк
10 мая, 18:0975 лет Великой Победы
Проект "Бессмертный полк онлайн" подвергается атакам хакеров
Председатель центрального штаба движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова рассказала, что добровольцы, а также профессиональные историки просматривали все анкеты, куда пользователи загружали данные о ветеранах.
По ее словам, среди заявителей было много хулиганов, кто загружал в качестве портрета героя персонажа мультфильма или даже фото офицеров и идеологов нацистской Германии. Причем нередко хулиганы с помощью фоторедакторов "переодевали" немецкого офицера в советскую форму, и поиск первоисточников отнимал дополнительное время у волонтеров и историков.
"До сих пор продолжаются хакерские атаки и выявление попыток размещения этих картинок вместо анкет стариков, которые за нас с вами воевали. В сети, на страничках соцсетей все очень смелые, просто орлы, борцы, шутники. Попробуйте с картинками Гитлеров и прочей нечисти дойти от подъезда своего дома до трамвая. Хотелось бы посмотреть на вашу смелость. Подозреваю, что граждане руки-ноги переломают уже через минуту", – добавил Хуторской.
Всего для участия в проекте было подано около трех миллионов заявок.
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