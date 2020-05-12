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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T16:28
https://ria.ru/20200512/1571332285.html
Попова: в России десять дней нет значимого роста числа заболевших COVID
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a76544752a0fd68e1c2a7622a87cec46.jpg
РИА Новости

Попова: в России десять дней нет значимого роста числа заболевших COVID

16:10 12.05.2020 (обновлено: 16:28 12.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В РФ в течение последних 10 дней нет значимого роста числа заболевших коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Начиная с третьего мая, последние 10 суток общее количество числа зарегистрированных в РФ заболевших новой коронавирусной инфекцией статистически примерно одно и то же, то есть 10 дней в РФ мы не видим значимого роста день ко дню при сравнении этих цифр", - сказала Попова на брифинге в пресс-центре Дома правительства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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