Попова: в России десять дней нет значимого роста числа заболевших COVID

"Начиная с третьего мая, последние 10 суток общее количество числа зарегистрированных в РФ заболевших новой коронавирусной инфекцией статистически примерно одно и то же, то есть 10 дней в РФ мы не видим значимого роста день ко дню при сравнении этих цифр", - сказала Попова на брифинге в пресс-центре Дома правительства.