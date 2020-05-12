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ФСБ предотвратила теракт в Тверской области
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РИА Новости

ФСБ предотвратила теракт в Тверской области

16:08 12.05.2020 (обновлено: 00:01 13.05.2020)
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. ФСБ предотвратила теракт в городе Кимры Тверской области, сообщили в службе безопасности.
Его готовил гражданин России 2001 года рождения, ранее участвовавший в поджоге зданий органов власти и вооруженных нападениях на полицейских и госслужащих.
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Злоумышленника задержали. У него нашли переделанный в боевой аналог травматический пистолет "ПМ" с самодельными боеприпасами, три "коктейля Молотова", холодное оружие и дневники с информацией о подготовке преступления.
Ведомство не уточняет, какие мотивы были у задержанного.
Следователи возбудили уголовное дело.

Предотвращенные теракты в 2020 году

Это не первый случай предотвращенного теракта с начала года. В январе в Крыму житель полуострова по заданию украинских спецслужб создавал схроны со взрывчаткой. В феврале ФСБ пресекла подготовку теракта в двух школах в Керчи.
В марте спецслужбы вычислили и обезвредили террориста в Башкирии, троих боевиков в Кабардино-Балкарии и задержали мужчину за подготовку атаки в Краснодаре.
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В апреле ФСБ предотвратила теракты на Ставрополье, в Югре, Мурманске и в Крыму, а также пресекла нападение на учебное заведение в Тюменской области.
Последний случай произошел 30 апреля в Екатеринбурге, где удалось нейтрализовать двух готовивших атаки бандитов.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьПроисшествия
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