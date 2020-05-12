ФСБ предотвратила теракт в Тверской области

"Тенденция настораживает". В Тюменской области предотвращен теракт В Тюменской области задержан молодой человек, который подозревается в подготовке массового убийства в одном из учебных заведений, сообщил ЦОС ФСБ. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik ветеран спецподразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.