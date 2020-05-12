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2020-05-12T16:57
https://ria.ru/20200512/1571332141.html
Фильм "Гроза" Григория Константинопольского выйдет онлайн
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РИА Новости

Фильм "Гроза" Григория Константинопольского выйдет онлайн

16:57 12.05.2020
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© предоставлена пресс-службой видеоплатформы PremierКадр из фильма "Гроза" Григория Константинопольского
Кадр из фильма Гроза Григория Константинопольского
© предоставлена пресс-службой видеоплатформы Premier
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Фестивальный фильм Григория Константинопольского "Гроза" будет бесплатно доступен всем подписчиками Premier с 21 мая, сообщает пресс-служба видеоплатформы.
© предоставлено пресс-службой видеоплатформы PremierКадр из фильма "Гроза" Григория Константинопольского
Кадр из фильма Гроза Григория Константинопольского
© предоставлено пресс-службой видеоплатформы Premier
Кадр из фильма "Гроза" Григория Константинопольского
"Я давно хотел снять "Грозу". Десять лет назад родилась эта идея, но инвесторов не было. Время шло, а сюжет становился все актуальнее. В нашей "Грозе" сыграли замечательные актеры. Мы постарались, чтобы она получилась свежей и яркой", – рассказал Григорий Константинопольский ("Русский бес", "Кошечка" и "8 ½ $").
Ранее ленту показывали только на кинофестивалях в России, Италии, Израиле и других странах.
На церемонии закрытия II кинофестиваля российского кино в Милане "Гроза" получила главный приз – статуэтку Феликс.
© предоставлено пресс-службой видеоплатформы PremierКадр из фильма "Гроза" Григория Константинопольского
Кадр из фильма Гроза Григория Константинопольского
© предоставлено пресс-службой видеоплатформы Premier
Кадр из фильма "Гроза" Григория Константинопольского
В фильме приняли участие Любовь Аксенова, Иван Макаревич, Виктория Толстоганова, Александр Кузнецов, Мария Шалаева, Алексей Макаров, Василий Буткевич и другие.
Над саундтреком работали композитор Александр Соколов, режиссер Григорий Константинопольский и Иван Макаревич, написавший для фильма три песни.
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