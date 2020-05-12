Фильм "Гроза" Григория Константинопольского выйдет онлайн

"Я давно хотел снять "Грозу". Десять лет назад родилась эта идея, но инвесторов не было. Время шло, а сюжет становился все актуальнее. В нашей "Грозе" сыграли замечательные актеры. Мы постарались, чтобы она получилась свежей и яркой", – рассказал Григорий Константинопольский ("Русский бес", "Кошечка" и "8 ½ $").