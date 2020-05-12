Попова оценила санитарно-эпидемиологическую обстановку в России

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в России остается напряженной, заявила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова.
"В Российской Федерации на сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая обстановка остается достаточно напряженной. И количество заболевших новой коронавирусной инфекцией каждый день добавляется", - сказала Попова на брифинге во вторник.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.