Путин обсудил с президентом Туркменистана ситуацию с коронавирусом

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым ситуацию вокруг пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
Телефонный разговор лидеров состоялся во вторник.
"Обсуждена также ситуация вокруг пандемии коронавируса. Условлено о дальнейших контактах по линии профильных министерств и ведомств двух государств", - говорится в сообщении.
Также был затронут ряд других вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на активизацию торгово-экономического взаимодействия.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.