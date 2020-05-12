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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T16:06
https://ria.ru/20200512/1571332085.html
Путин обсудил с президентом Туркменистана ситуацию с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570810044_490:0:2842:1323_1036x0_80_0_0_5a7c54a3fa1cb25af33e71c8ab6ad331.jpg
РИА Новости

Путин обсудил с президентом Туркменистана ситуацию с коронавирусом

16:06 12.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым ситуацию вокруг пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
Телефонный разговор лидеров состоялся во вторник.
"Обсуждена также ситуация вокруг пандемии коронавируса. Условлено о дальнейших контактах по линии профильных министерств и ведомств двух государств", - говорится в сообщении.
Также был затронут ряд других вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на активизацию торгово-экономического взаимодействия.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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