В России 1,4 миллиона медиков прошли обучение для борьбы с коронавирусом

"Сегодня более 1,4 миллиона врачей и среднего медицинского персонала прошли специальные краткосрочные образовательные программы, что позволяет им эффективно бороться с пандемией", - рассказала она сайту стопкоронавирус.рф в канун Международного дня медицинских сестер.

Привлечь к участию в оказании медицинской помощи дополнительные кадры, по словам Семеновой, позволило утверждение минимальных квалификационных требований к медработникам, участвующим в оказании помощи больным с COVID-19. Учитывая высокий базовый уровень профессиональной подготовки, за очень короткий срок медики страны смогли приобрести дополнительные компетенции, позволяющие им эффективно помогать заболевшим пациентам, проводить противоэпидемические мероприятия.

"В настоящее время медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 оказывают 433 тысячи медицинских работников, в том числе 114 тысяч врачей, около 240 тысяч фельдшеров, медсестер и медбратьев и 47 тысяч младшего медицинского персонала, также в отрасль влилось более 44 тысяч студентов образовательных организаций в рамках практической подготовки и почти 5 тысяч волонтеров", - добавила Семенова.