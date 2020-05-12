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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T16:05
https://ria.ru/20200512/1571332018.html
В России 1,4 миллиона медиков прошли обучение для борьбы с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568264099_42:0:1767:970_1036x0_80_0_0_edc389bf308babfbf494f75f4ee24856.jpg
РИА Новости

В России 1,4 миллиона медиков прошли обучение для борьбы с коронавирусом

16:05 12.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорздрав РФ / Перейти в фотобанкМедики в защитных костюмах
Медики в защитных костюмах
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорздрав РФ
Перейти в фотобанк
Медики в защитных костюмах. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Более 1,4 миллиона российских медиков прошли обучение для борьбы с пандемией, сейчас помощь пациентам с COVID оказывают 433 тысячи медработников, сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семёнова.
"Сегодня более 1,4 миллиона врачей и среднего медицинского персонала прошли специальные краткосрочные образовательные программы, что позволяет им эффективно бороться с пандемией", - рассказала она сайту стопкоронавирус.рф в канун Международного дня медицинских сестер.
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Привлечь к участию в оказании медицинской помощи дополнительные кадры, по словам Семеновой, позволило утверждение минимальных квалификационных требований к медработникам, участвующим в оказании помощи больным с COVID-19. Учитывая высокий базовый уровень профессиональной подготовки, за очень короткий срок медики страны смогли приобрести дополнительные компетенции, позволяющие им эффективно помогать заболевшим пациентам, проводить противоэпидемические мероприятия.
"В настоящее время медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 оказывают 433 тысячи медицинских работников, в том числе 114 тысяч врачей, около 240 тысяч фельдшеров, медсестер и медбратьев и 47 тысяч младшего медицинского персонала, также в отрасль влилось более 44 тысяч студентов образовательных организаций в рамках практической подготовки и почти 5 тысяч волонтеров", - добавила Семенова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияТатьяна СеменоваЗдоровье - Общество
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