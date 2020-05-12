В Москве осудили мужчину, заразившего партнера ВИЧ

"Суд признал Фахрутдинова В.М. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 122 УК РФ (заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни), и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с возложением дополнительных обязанностей", - рассказал собеседник агентства.

В суде сообщить о подробностях этого дела не смогли – процесс проходил в закрытом от публики режиме в связи с фигурирующими в материалах личными медицинскими данными.

В распоряжении РИА Новости оказался приговор по другому делу, где фигурант обвинялся в аналогичном преступлении и даже получил ровно такое же наказание. В том решении суд ориентировался на то, что обвиняемый знал о своем статусе и был обязан соблюдать соответствующие санитарно-гигиенические правила, однако регулярно вступал со своей сожительницей в половую связь без использования средств контрацепции. Потерпевшая, которая не знала наличия у своего партера болезни, в итоге была заражена.