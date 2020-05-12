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2020-05-12T16:05
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В Москве осудили мужчину, заразившего партнера ВИЧ
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РИА Новости

В Москве осудили мужчину, заразившего партнера ВИЧ

16:05 12.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы во вторник вынес приговор по одной из наиболее редких статей УК "Заражение ВИЧ-инфекцией" – мужчину осудили на два года условно за заражение партнера, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд признал Фахрутдинова В.М. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 122 УК РФ (заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни), и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с возложением дополнительных обязанностей", - рассказал собеседник агентства.
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В суде сообщить о подробностях этого дела не смогли – процесс проходил в закрытом от публики режиме в связи с фигурирующими в материалах личными медицинскими данными.
Уголовные дела по статье "Заражение ВИЧ-инфекцией" весьма редко встречаются в судебной практике, в Москве за последние 5 лет было вынесено не более пяти подобных приговоров.
В распоряжении РИА Новости оказался приговор по другому делу, где фигурант обвинялся в аналогичном преступлении и даже получил ровно такое же наказание. В том решении суд ориентировался на то, что обвиняемый знал о своем статусе и был обязан соблюдать соответствующие санитарно-гигиенические правила, однако регулярно вступал со своей сожительницей в половую связь без использования средств контрацепции. Потерпевшая, которая не знала наличия у своего партера болезни, в итоге была заражена.
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