В Финляндии число жертв коронавируса достигло 275

По данным на 15.15 вторника, 152 человека находились в больнице, из них 34 в реанимации, 275 умерли. Средний возраст погибших 84 года, при этом большинство умерших - 99 человек - были в возрасте 80-89 лет, а 58 человек - старше 90 лет.