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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T16:03
https://ria.ru/20200512/1571331777.html
В Финляндии число жертв коронавируса достигло 275
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161043_0:90:3119:1844_1036x0_80_0_0_2425e071b424dc25d9263024b85341e6.jpg
РИА Новости

В Финляндии число жертв коронавируса достигло 275

16:04 12.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 12 мая - РИА Новости. В Финляндии зарегистрировано 19 новых случаев коронавируса за сутки, четыре человека умерли, сообщает во вторник Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
"В Финляндии 12 мая всего 6003 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении.
В понедельник сообщалось о 5984 случаях заболевания.
Больше всего инфицированных в столичном регионе - 4278 человек.
По данным на 15.15 вторника, 152 человека находились в больнице, из них 34 в реанимации, 275 умерли. Средний возраст погибших 84 года, при этом большинство умерших - 99 человек - были в возрасте 80-89 лет, а 58 человек - старше 90 лет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФинляндияВ мире
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