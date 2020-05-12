В Финляндии число жертв коронавируса достигло 275

ХЕЛЬСИНКИ, 12 мая - РИА Новости. В Финляндии зарегистрировано 19 новых случаев коронавируса за сутки, четыре человека умерли, сообщает во вторник Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
"В Финляндии 12 мая всего 6003 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении.
В понедельник сообщалось о 5984 случаях заболевания.
Больше всего инфицированных в столичном регионе - 4278 человек.
По данным на 15.15 вторника, 152 человека находились в больнице, из них 34 в реанимации, 275 умерли. Средний возраст погибших 84 года, при этом большинство умерших - 99 человек - были в возрасте 80-89 лет, а 58 человек - старше 90 лет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.