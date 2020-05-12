Защита экс-президента Армении заявила о беспрецедентном давлении на судей

ЕРЕВАН, 12 мая – РИА Новости. Защита экс-президента Защита экс-президента Армении Роберта Кочаряна считает, что на судей по его делу оказывается беспрецедентное давление со стороны нынешних властей, заявил РИА Новости адвокат бывшего главы государства Рубен Саакян.

"С первых дней участия адвокатов в деле мы стали свидетелями беспрецедентного давления на судей, принимавших это дело к производству", - сказал адвокат.

По словам Саакяна, о том, что судья, принявший решение об аресте Кочаряна, находится под давлением, защита чувствовала во время судебного заседания. "Он не предоставил возможности ознакомиться с более чем 150 листами материалов дела, представленных органом расследования защите и суду как обоснование необходимости ареста, отказал адвокатам во всех ходатайствах. Заседание начал в ночное время. Было заметно, что он торопится дать санкцию на арест", - сказал адвокат.

Саакян считает, что причины такого поведения судьи прояснились позже, когда в прессу просочились аудиозаписи телефонных разговоров руководителя Спецследственной службы с директором Службы нацбезопасности и телефонных разговоров последнего с премьер-министром Николом Пашиняном . "Пашиняна особенно интересовал вопрос ареста Роберта Кочаряна, на что директор СНБ обнадежил премьера, что санкция будет дана", - сказал адвокат.

По мнению адвоката, "о давлении на суды в связи с мерой пресечения Кочаряну свидетельствуют многочисленные беспрецедентные факты". В частности, он заявил, что давление оказывалось на судей Апелляционного суда и суда первой инстанции после решений об освобождения Кочаряна из-под стражи. Саакян напомнил, что премьер после одного из таких решений призвал блокировать все суды, "начались не укладывающиеся в какую-либо правовую логику гонения против семи членов Конституционного суда".

"Таким образом, не думаю, что крайне усеченный перечень правовой анархии, допускаемой при уголовном преследовании нашего подзащитного, позволяет говорить о том, что суд свободен при принятии решения по этому делу, в частности, избранию меры пресечения", - заявил адвокат.