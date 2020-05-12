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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T21:42
https://ria.ru/20200512/1571331532.html
Мясников назвал еще одну "заразную болезнь", которую вызвал COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570101076_0:197:3072:1925_1036x0_80_0_0_1da83f6fc5e09ad1c738ad411093d2c1.jpg
РИА Новости

Мясников назвал еще одну "заразную болезнь", которую вызвал COVID-19

16:00 12.05.2020 (обновлено: 21:42 12.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловВрач Александр Мясников
Врач Александр Мясников
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Врач Александр Мясников. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в программе "О самом главном" рассказал, что тема пандемии коронавирусной инфекции вывела еще одну "инфекционную и крайне заразную болезнь" — панику.
Мясников отметил, что паника заразна.

"Почему паникеров всегда расстреливали перед строем? <...> Потому что это заразно. Это куда опаснее, чем коронавирус или любой вирус. Паникер погубит куда больше жизней", — пояснил врач.

Он подчеркнул, что паникер не просто погубит свою и чужие жизни, он сделает это "позорно".
"Человек, подверженный вирусу паники, <...> не отвечает, он будет бежать, он будет топтать детей, он будет выбрасывать бедных кошек — вдруг она переносит коронавирус", — отметил Мясников.
Также он напомнил, что паникующему человеку ничего нельзя объяснить. Врач отметил, что пытается разбавить панику. Мясников также подчеркнул, что коронавирус — это не конец света.
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Пандемия COVID-19

Пандемии коронавирусной инфекции, согласно данным ВОЗ, оказались подвержены более четырех миллионов человек в мире. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, США лидируют по количеству жертв и заразившихся коронавирусом.
В России выявлено 232 243 больных COVID-19. Более 43 тысяч человек выздоровели, 2116 пациентов умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбществоАлександр Мясников (врач)Здоровье - ОбществоВОЗСША
Популярные комментарии
Пусть он расскажет почему так мало выздоровевших.
12 мая, 16:25
Эдик Камушкин
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Олег 84
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