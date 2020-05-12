Мясников назвал еще одну "заразную болезнь", которую вызвал COVID-19

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в программе "О самом главном" рассказал, что тема пандемии коронавирусной инфекции вывела еще одну "инфекционную и крайне заразную болезнь" — панику.
Мясников отметил, что паника заразна.
"Почему паникеров всегда расстреливали перед строем? <...> Потому что это заразно. Это куда опаснее, чем коронавирус или любой вирус. Паникер погубит куда больше жизней", — пояснил врач.
Он подчеркнул, что паникер не просто погубит свою и чужие жизни, он сделает это "позорно".
"Человек, подверженный вирусу паники, <...> не отвечает, он будет бежать, он будет топтать детей, он будет выбрасывать бедных кошек — вдруг она переносит коронавирус", — отметил Мясников.
Также он напомнил, что паникующему человеку ничего нельзя объяснить. Врач отметил, что пытается разбавить панику. Мясников также подчеркнул, что коронавирус — это не конец света.
Пандемия COVID-19
В России выявлено 232 243 больных COVID-19. Более 43 тысяч человек выздоровели, 2116 пациентов умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.