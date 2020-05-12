Мясников назвал еще одну "заразную болезнь", которую вызвал COVID-19

Мясников отметил, что паника заразна.

"Почему паникеров всегда расстреливали перед строем? <...> Потому что это заразно. Это куда опаснее, чем коронавирус или любой вирус. Паникер погубит куда больше жизней", — пояснил врач.

Он подчеркнул, что паникер не просто погубит свою и чужие жизни, он сделает это "позорно".

"Человек, подверженный вирусу паники, <...> не отвечает, он будет бежать, он будет топтать детей, он будет выбрасывать бедных кошек — вдруг она переносит коронавирус", — отметил Мясников.

Также он напомнил, что паникующему человеку ничего нельзя объяснить. Врач отметил, что пытается разбавить панику. Мясников также подчеркнул, что коронавирус — это не конец света.

Пандемия COVID-19

Пандемии коронавирусной инфекции, согласно данным ВОЗ , оказались подвержены более четырех миллионов человек в мире. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, США лидируют по количеству жертв и заразившихся коронавирусом.

России выявлено 232 243 больных COVID-19. Более 43 тысяч человек выздоровели, 2116 пациентов умерли.